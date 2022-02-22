Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе с Россией
Foto: AFP/Scanpix

Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики во вторник ратифицировал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между ЛНР и Российской Федерацией, передал корреспондент "Интерфакса" из Луганска. Решение о ратификации документа парламентом ЛНР было принято единогласно.

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Парламент Донецкой народной республики во вторник также единогласно ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с РФ, передает корреспондент "Интерфакса".

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и поручил Вооруженным силам РФ выполнять функции по поддержанию мира в ДНР и ЛНР.

Он также внес в Госдуму законопроекты о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками. Предполагается, что эти договоры вступят в силу в день обмена ратификационными грамотами.

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