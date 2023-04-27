ПАСЕ: Насильственный вывоз украинских детей в РФ — геноцид

Факты депортации российскими властями детей из Украины и их насильственная "русификация" являются элементами преступления геноцида. Дети должны быть безотлагательно возвращены их родным, а лица, совершившие эти преступления, должны быть привлечены к ответственности. Об этом говорится в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), принятой в четверг, 27 апреля, в Страсбурге. ПАСЕ призвали государства-участники Римского статута исполнить ордер на арест, выданный Международным уголовным судом (МУС) в отношении российского президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Резолюция была принята практически единогласно. Ее поддержали 87 депутатов. Против проголосовала депутат от группы консерваторов из Норвегии Линда Гофштад-Геллеланд, а немецкий депутат от этой группы Гарольд Ваель — воздержался.

Судьба тысяч депортированных неизвестна

В резолюции ПАСЕ обращает внимание на то, что практика незаконной депортации украинских детей из детдомов и специнтернатов, размещенных на оккупированных территориях Донбасса, в Россию началась еще до полномасштабного вторжения РФ. Но после 24 февраля 2022 года этот процесс значительно активизировался. На сегодняшний день сложно определить реальные масштабы насильственных перемещений, количество вывезенных украинских детей и места их пребывания в России. Однако данные из разных источников свидетельствуют, что жертвами депортации стали "многие тысячи украинцев", а цена и последствия этого преступления "для настоящего и будущего — огромны".

Резолюция ссылается на информацию, предоставленную украинским правительством, согласно которой, по состоянию на середину апреля 2023 года из Украины в РФ было вывезено 19 384 ребенка, только 361 ребенка удалось вернуть домой. "Таким образом судьба и местонахождение еще тысяч детей и мирных жителей остаются неизвестными", — констатируется в документе.

Россия умышленно создает невыносимые для мирных жителей условия, чтобы оправдать "эвакуацию", и не предлагает им другого выбора, кроме как уехать в РФ, на оккупированные территории или в Беларусь. Там их подвергают "незаконной "фильтрации" или, в некоторых случаях, пыткам и жестокому обращению", говорится в документе. Многие вывезенные из Украины дети незаконно передаются в приемные семьи, их помещают в детские дома или применяют к ним приемы "русификации".

Лукашенко причастен к депортациям украинцев



ПАСЕ отмечает, что организованность и слаженность, с которой российские оккупационные силы проводят насильственную депортацию, "позволяют сделать вывод: эти преступления не случайны". "Они указывают на намерение уничтожить Украину и украинскую идентичность, а также культурные и языковые особенности ее народа. Насильственные перемещения, незаконные депортации и "перевоспитание" детей, особенно уязвимых и нуждающихся в защите, отвратительны в своей цели уничтожить все их связи с украинской идентичностью", — говорится в резолюции.

Парламентская ассамблея призвала международное сообщество и государства-члены Совета Европы последовательно осуждать эти преступления РФ, а также принять меры, чтобы причастные к их совершению были привлечены к ответственности. Среди лиц, которые, кроме Путина и Львовской-Беловой, обвиняются в причастности к депортации украинских детей, резолюция называет "премьер-министра РФ, министров образования и здравоохранения, уполномоченную по правам человека и первого заместителя руководителя аппарата президента России, а на региональном уровне — губернаторов Краснодарского, Магаданского, Камчатского края, глав Татарстана и Республики Адыгея". В ходе обсуждения резолюции была также принята поправка, согласно которой в список причастных к депортации был внесен руководитель Беларуси Александр Лукашенко.

Россия создала механизм похищения украинских детей



Предшествовавшие голосованию за резолюцию дебаты открыла жена президента Украины Елена Зеленская, которая обратилась к депутатам ПАСЕ по видеосвязи с эмоциональной речью. Она рассказала три трагических истории семей из Мариуполя, дети из которых были насильственно разлучены со своими родителями и родными и вывезены в Россию. Их спасение стало возможным благодаря усилиям многих людей и желанию их родных найти и вернуть детей.

"У этих историй счастливый конец. И сейчас у нас 361 такая история. Но есть более впечатляющая цифра: более 19 тысяч — это дети, которые все еще находятся в российском плену, и это лишь те данные, которые нам удалось подтвердить", — сказала Зеленская, подчеркнув, что место нахождения многих вывезенных украинских детей до сих пор неизвестно. Украине нужна вся возможная помощь, чтобы их спасти, но, кроме того, преступление незаконной депортации украинских детей требует наказания. По словам Зеленской, МУС назвал лишь двух подозреваемых, хотя "на самом деле их тысячи, потому что это не случайное преступление, а целый специально созданный механизм", нацеленный на похищение украинских детей.

Не повторять ошибки истории



Тема дебатов не оставила безразличных в сессионном зале. Многие ораторы упоминали в выступлениях о своих детях и семьях, подчеркивая, что преступление против беззащитного ребенка — вершина коварства. "Место ребенка — дома с родными, а не в чужой стране или чужой семье. Это основа человеческой жизни. Кто ее разрушает, тот нарушает основы человеческого достоинства", — заявил финский депутат от группы социалистов Киммо Кильюнен.

Его коллега по фракции, исландская депутат Сунна Эварсдроттир заявила, что похищение детей является составляющей преступления геноцида, "и природа этого преступления возлагает ответственность на всех нас". Она призвала начать немедленное создание международного механизма, способствующего поиску и возвращению домой депортированных в Россию украинских детей. "Мы должны предотвратить геноцид и не повторять ошибок истории, мы должны делать все, чтобы остановить это ужасное преступление против украинцев как можно скорее", — сказала политика.

Участники дебатов отмечали, что работа над поиском и возвращением детей в Украину сложная и чувствительная. "Поэтому очень важно, чтобы международное сообщество работало сплоченно на политическом и дипломатическом уровнях. А наши правительства должны финансово поддержать правозащитников и неправительственные организации, которые занимаются возвращением детей", — заявила испанская депутат от "Европейской народной партии" Сандра Зампа.