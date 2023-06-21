ПАСЕ призвала устранить бюрократические барьеры для уехавших в Европу белорусов

Во вторник, 20 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой призвала страны ЕС к снятию административных барьеров для политических эмигрантов из Беларуси.

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На заседании присутствовала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. "Я призываю вас проголосовать за резолюцию не только потому, что белорусы страдают и заслуживают вашей помощи, но и потому, что тем самым вы сделаете Европу безопаснее", — заявил она.

Принятие резолюции поддержали 87 из 90 делегатов, еще три человека воздержались. В документе подчеркивается, что "белорусский народ — не то же самое, что режим Лукашенко", поэтому его представителей нельзя дискриминировать на основании того, что Минск участвует в российской агрессии против Украины.

ПАСЕ, в частности, призвала:

выдавать гуманитарные визы во всех посольствах европейских стран, которые еще работают в Минске;

обеспечить уже бежавшим в ЕС белорусам возможность свободно передвигаться по странам Евросоюза;

дать белорусам возможность получать паспорта и финансовые услуги в ЕС.

По мнению авторов документа, у большинства покинувших родину белорусов есть "только одно желание" — вернуться в демократическую Беларусь. Пока это невозможно, временно принимающие их страны должны "сделать все возможное, чтобы они могли остаться на законных основаниях и были приняты в достойных условиях".

Члены ПАСЕ приветствовали меры, которые принимали и принимают правительства Литвы и Польши, отметив при этом, что "можно сделать больше", и призвав к "нестандартным" решениям.