Пашинян: Армения готова признать Карабах частью Азербайджана, если там обеспечат безопасность армян
Foto: AP/Scanpix/LETA

Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности местного армянского населения, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе пресс-конференции в Ереване.

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"Армения признает 86,6 тыс. кв. км [территории] Азербайджана исходя из того, что Азербайджан готов признать 29,8 тыс. кв. км территориальной целостности Армении. 86,6 тыс. кв. км [территории] Азербайджана включают в себя и Нагорный Карабах, но следует также отметить, что мы говорим о том, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку-Степанакерт", — цитирует Пашиняна российское государственное агентство ТАСС.

В середине мая Пашинян утверждал, что в ходе армяно-азербайджанских переговоров, проходящих при посредничестве Евросоюза, сторонам удалось "сделать шаг вперед" в обсуждении вопросов территориальной целостности двух стран.

Также во время пресс-конференции премьер-министр Армении заявил, что страна может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если посчитает ее "недееспособной" структурой. В ОДКБ, помимо Армении, входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В конце апреля "экоактивисты", блокировавшие Лачинский коридор (связывает Нагорный Карабах с Арменией), объявили о прекращении акции протеста, из-за которой непризнанная республика в течение полугода была отрезана от внешнего мира.

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