Пашинян и Путин в Москве обсудили Нагорный Карабах и биобезопасность
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Президент Армении Никол Пашинян провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Ново-Огарево во вторник, 19 апреля, обсудив проблему Нагорного Карабаха. В совместном заявлении по итогам встречи, опубликованном на сайте Кремля, говорится о договоренности активизировать трехстороннее взаимодействие Армении, России и Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанских отношений.

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В тексте документа также отмечается, что Путин и Пашинян договорились "ускорить создание двусторонней комиссии по делимитации и вопросам безопасности в районе армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии РФ по запросу сторон".

"Деятельность в сфере биобезопасности"

Кроме того, Армения и Россия не будет предоставлять третьим странам свои территории для осуществления деятельности, направленной против другу друга в сфере биобезопасности, говорится в совместном заявлении. В сообщении на сайте Кремля не говорится, обсуждалась ли на встрече Пашиняна и Путина война в Украине.

В Facebook-аккаунте Никола Пашинян опубликованы видео, на которых показано его прибытие в Москву и проезд автокортежа без дополнительных комментариев. Официальный визит армянской делегации во главе с премьер-министром Пашиняном в Россию продлится два дня.

Ранее, 7 апреля, председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что власти в Баку и Ереване согласовали подготовку мирного договора между двумя странами.

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