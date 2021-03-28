Пашинян пообещал уйти в отставку
Foto: AP/Scanpix/LETA

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о намерении в апреле уйти в отставку, передает РИА Новости.

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Такое решение он принял для проведения в стране досрочных парламентских выборов. "В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера", — заявил Пашинян во время встречи с жителями села Арагац.

Он пообещал собравшимся продолжить служить лучше, чем раньше, если они подтвердят полномочия. А если нет — передать власть тому, кого выберет народ.

Ранее Никол Пашинян заявил, что продолжит исполнять обязанности главы правительства до проведения в стране новых парламентских выборов. Они назначены на 20 июня.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение "За спасение родины", куда вошли представители 17 партий и организаций.

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Lenta.ru

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Никол Пашинян Армения Нагорный Карабах
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