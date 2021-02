Пашинян заявил о попытке переворота и уволил главу генштаба Армении. В Ереване собираются демонстранты

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к своим сторонникам в центре Еревана и заявил, что ситуация в стране напряженная, но управляемая, а вооруженные силы подчиняются народу и главе правительства. Ранее в четверг армянский генеральный штаб потребовал отставки Пашиняна. Премьер в ответ уволил главу генштаба Оника Гаспаряна и его заместителя, а также назвал заявление военных попыткой переворота.

"Во-первых, опасность всегда есть, — сказал Пашинян на площади. — Но мы все должны договориться, что подобного в Республике Армения происходить не должно. Самое важное, что мы все спокойны. Внутри страны у нас врагов нет. Это самый важный факт. Но есть вопросы, которые нужно обсудить". Премьер назвал уволенных им военачальников "братьями" и "солдатами родины", а также пообещал, что ни он, ни его семья не намерены бежать из страны "ни при каких обстоятельствах".

Позднее, выступая перед своими сторонниками в центре Еревана, Пашинян пояснил, что предложил начальнику генштаба добровольно уйти в отставку, так как президент страны не подписал соответствующий документ. "Я поговорил сегодня с президентом Армении. Если он не подписывает мое предложение об увольнении Гаспаряна, то, что, он присоединяется к госперевороту? Пусть Оник Гаспарян сам напишет заявление и уйдет, не надо вести к потрясениям. Я не позволю, чтобы он вывел армию против народа", — сказал он.

В свою очередь министерство обороны Армении заявило, что не намерено вмешиваться в политические процессы. "ВС Армении полноценно осуществляют охрану границ республики и обеспечивают безопасность, — сказано в коротком заявлении ведомства, текст которого цитирует агентство Интерфакс. — Армия — аполитичная структура, и непозволительны любые попытки вмешивать ее в политические процессы".

Пашинян также завил, что решил отменить свое предыдущее решение провести внеочередные парламентские выборы. "Сегодня площадь мне не позволила реализовать повестку внеочередных выборов, — сказал премьер. — Только народ решит, как нам поступать".

После прогулки по городу Пашинян еще раз выступил перед своими сторонниками и заявил, что народ не допустит военного переворота в стране. "Мой приказ всем солдатам, офицерам, генералам — занимайтесь вашим делом, охраной границ и территориальной целостности Армении. Это мой приказ — и никто не может его нарушить", — заявил Пашинян.

На кадрах, которые транслируют местные телеканалы, видно, что премьер ходил по улицам Еревана и обращался к своими сторонникам через мегафон. Вокруг него собиралась большая толпа, но представители службы безопасности не давали прохожим приближаться к премьеру.

#BREAKING Armenia armed forces demand the resignation of the Parliament: interfax