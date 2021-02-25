Пашинян заявил о попытке переворота и уволил главу генштаба Армении. В Ереване собираются демонстранты

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к своим сторонникам в центре Еревана и заявил, что ситуация в стране напряженная, но управляемая, а вооруженные силы подчиняются народу и главе правительства. Ранее в четверг армянский генеральный штаб потребовал отставки Пашиняна. Премьер в ответ уволил главу генштаба Оника Гаспаряна и его заместителя, а также назвал заявление военных попыткой переворота.

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"Во-первых, опасность всегда есть, — сказал Пашинян на площади. — Но мы все должны договориться, что подобного в Республике Армения происходить не должно. Самое важное, что мы все спокойны. Внутри страны у нас врагов нет. Это самый важный факт. Но есть вопросы, которые нужно обсудить". Премьер назвал уволенных им военачальников "братьями" и "солдатами родины", а также пообещал, что ни он, ни его семья не намерены бежать из страны "ни при каких обстоятельствах".

Позднее, выступая перед своими сторонниками в центре Еревана, Пашинян пояснил, что предложил начальнику генштаба добровольно уйти в отставку, так как президент страны не подписал соответствующий документ. "Я поговорил сегодня с президентом Армении. Если он не подписывает мое предложение об увольнении Гаспаряна, то, что, он присоединяется к госперевороту? Пусть Оник Гаспарян сам напишет заявление и уйдет, не надо вести к потрясениям. Я не позволю, чтобы он вывел армию против народа", — сказал он.

В свою очередь министерство обороны Армении заявило, что не намерено вмешиваться в политические процессы. "ВС Армении полноценно осуществляют охрану границ республики и обеспечивают безопасность, — сказано в коротком заявлении ведомства, текст которого цитирует агентство Интерфакс. — Армия — аполитичная структура, и непозволительны любые попытки вмешивать ее в политические процессы".

Пашинян также завил, что решил отменить свое предыдущее решение провести внеочередные парламентские выборы. "Сегодня площадь мне не позволила реализовать повестку внеочередных выборов, — сказал премьер. — Только народ решит, как нам поступать".

После прогулки по городу Пашинян еще раз выступил перед своими сторонниками и заявил, что народ не допустит военного переворота в стране. "Мой приказ всем солдатам, офицерам, генералам — занимайтесь вашим делом, охраной границ и территориальной целостности Армении. Это мой приказ — и никто не может его нарушить", — заявил Пашинян.

На кадрах, которые транслируют местные телеканалы, видно, что премьер ходил по улицам Еревана и обращался к своими сторонникам через мегафон. Вокруг него собиралась большая толпа, но представители службы безопасности не давали прохожим приближаться к премьеру.

#BREAKING Armenia armed forces demand the resignation of the Parliament: interfax — Guy Elster (@guyelster) February 25, 2021

Оппозиция также призывала своих сторонников собраться в 15:00 по ереванскому времени у здания оперы — это в километре от Площади Республики.

Служба национальной безопасности Армении призвала граждан страны "воздерживаться от действий, угрожающих национальной безопасности", а также предупредила, что "отреагирует на любые подобные шаги". "Призываем граждан не поддаваться на провокационные действия, сохранять правопорядок и бдительность. Органы государственного управления полноценно выполняют свои функции", — говорится в заявлении на сайте СНБ.

Спор об "Искандерах"

Как отмечалось в заявлении военных, их возмутило увольнение первого заместителя начальника генерального штаба Тирана Хачатряна, о котором сообщалось накануне. Ранее СМИ сообщали, что Хачатрян якобы высмеял слова главы правительства о российских оперативно-тактических комплексах "Искандер".

Пашинян в интервью изданию 1in.am подверг критике российские комплексы, заявив, что они плохо проявили себя во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года.

Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов:

Слова Никола Пашиняна о ненадежности российских ракетных комплексов "Искандер", ставшие поводом для политического кризиса в Армении, озадачили военных экспертов.

Пашинян заявил, что ракеты российских комплексов "Искандер", "не взрывались, или взрывались на 10%". Он рассказал об этом в интервью 1in.am, комментируя заявление бывшего президента Сержа Саргсяна о том, что Армения в первые дни войны могла бы, но не применила "Искандеры".

Российские эксперты настаивают на том, что это вполне надежные комплексы. Заместитель начальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, комментируя для Yerevan.Today слова премьера, обратил внимание на тезис о том, что ракета взорвалась на 10%. Журналисты написали, что военачальник засмеялся и сказал, что это "несерьезно". Вскоре его уволили.

Считается, что во время войны в Армения могла выпустить одну ракету комплекса "Искандер Э", который был поставлен в 2016 году из России. Точное число пусковых установок раскрыто не было, но, вероятно, их было не менее четырех.

О применении "Искандера" рассказал журналистам после окончания войны генерал-полковник армянской армии Мовсес Акопян, у которого был конфликт с Николом Пашиняном. Информацию о пуске ракеты в ноябре подтвердил Би-би-си источник в правительстве Армении.

Однако даже если такой пуск был прошел неудачно, то Никол Пашинян говорил о них во множественном числе.

Российский военный эксперт Виктор Мураховский при этом утверждает, что никаких доказательств применения Арменией "Искандера" нет, хотя после взрыва ракеты всегда на земле остаются ее осколки, по которым легко установить ее тип: "Совершенно четко специалисты разделяют, где "Эльбрус", где "Точка", где "Искандер"".

Что касается надежности российских ракет, то, по его словам, она была подтверждена практическими стрельбами, которые провели армянские военные на российских полигонах при покупке, а также практикой применения комплекса в Грузии и Сирии.

Как отмечается в заявлении генштаба, решение об увольнении Хачатряна было принято "по недальновидным и необоснованным причинам" и "без учета национальных и государственных интересов Республики Армения". "Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации", — говорилось в заявлении, распространенном в четверг.

Что происходит в Ереване

Утром Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на Площадь Республики, где расположено здание правительства. По словам армянского журналиста Марка Григоряна, наблюдающего за происходящим на площади, сразу после заявления Пашиняна туда пришли около 500 человек. Однако, считает он, ситуация может очень быстро измениться.

Некоторые считают, что преданные Пашиняну олигархи соберут на площадь своих сотрудников, а это тысячи человек.

"В Армении сложилась ситуация, когда при слабом правительстве и слабой оппозиции на первый план, как это обычно и бывает, вышли военные. Нас может ждать латиноамериканский сценарий — приход хунты, которая пообещает скорейшие выборы, а как будет дальше на самом деле — неизвестно", — считает Григорян.

Пашинян также выпустил видеообращение, в котором сообщил, что заявление генштаба было опубликовано уже после того, как он подписал документы об отставке начальника генштаба и его зама.

Позднее в генштабе пояснили, что заявление с призывом к отставке Пашиняна не было сделано под чьим-либо давлением. "Это четкое убеждение и позиция генералов и офицеров, цель которых одна — в этот критический момент служить спасению Родины. Еще раз подтверждаем нашу четкую позицию", — подчеркнули в генштабе.

Первая реакция

Министерство иностранных дел Турции заявило, что расценивает события в Армении как попытку переворота и решительно осуждает ее. "Можно критиковать, требовать отставки правительства — это нормально. Не только свержение правительства с помощью армии, а даже призыв с ее стороны — это неприемлемо", — заявил глава ведомства Мевлют Чавушоглу.

В то же время бывший президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан поддержать военных, выступивших за отставку Пашиняна. "Власти, проигравшие войну и сдавшие землю, должны уйти. Это и есть тот залог, в первую очередь необходимый для нашего национального возрождения", — заявил он.

Лидер оппозиции Армении Вазген Манукян, в свою очередь, заявил, что не считает происходящие в стране события попыткой переворота. "Это не переворот, у армии есть конституционное право указать на главного врага, который угрожает безопасности Армении, и она указала, заявив, что это Никол Пашинян", — сказал Манукян на митинге оппозиции.

После подписания Пашиняном соглашения о прекращении огня в Карабахе в ноябре прошлого года в Армении начались массовые протесты с требованием отставки премьера. Очередная протестная акция прошла накануне возле крупнейших вузов Еревана.

С требованием покинуть пост к премьеру обратились, среди прочих, два бывших президента страны Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также главные иерархи Армянской церкви — католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I.

В декабре Пашинян пригласил политические силы страны на консультации по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов в 2021 году. "Я готов уйти с должности премьера по решению народа. Готов также и продолжить руководство Республики Армения в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа. Есть только один способ получить ответ на все эти вопросы: проведение внеочередных парламентских выборов", — обещал он у себя в "Фейсбуке".

Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что в Кремле "с тревогой" наблюдают за развитием ситуации в стране, но при этом считают это "исключительно внутренним делом Армении".