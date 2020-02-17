Пассажиров лайнера, стоящего на карантине в Японии, эвакуируют на родину

США, Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия приступают к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем в японском порту Йокогама.

Обязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирус.

Как сообщили японские власти, в воскресенье число зараженных коронавирусом на борту судна увеличилось еще на 70 человек и достигло 355.

Американцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Все они будут доставлены на американские военные базы, где им предстоит еще пройти двухнедельный карантин.

В то же время японские медики выявили заболевание у более 40 американских граждан, находящихся на лайнере. Как заявил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, они будут проходить курс лечения в японских медучреждениях.

"Они никуда не едут. Они остаются в японских больницах. Всем с симптомами заболевания не будет разрешено подниматься на борт самолета, который эвакуирует пассажиров", - сказал эксперт в интервью телеканалу CBS.

На судне, как сообщалось, 24 гражданина России, все они, по данным посольства РФ в Японии, здоровы.