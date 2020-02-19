Пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали выпускать на берег после карантина

Примерно 500 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess начали высаживаться на берег в японском порту Йокогама после 14-дневного карантина из-за вспышки вызванной коронавирусом болезни Covid-19 на борту судна.

Всего на судне заразились коронавирусом 542 пассажира и члена экипажа. Это стало крупнейшим скоплением больных Covid-19 за пределами Китая.

Инфекция быстро распространялась среди пассажиров. Несколько стран предпочли эвакуировать своих граждан до окончания карантина.

Двое россиян покинули борт лайнера, их увезли на машине российского посольства, передает РИА Новости. Еще двое граждан России были госпитализированы. Об этом РБК сообщили в российском посольстве в Японии. С корабля был вывезен мужчина, у которого ранее диагностировали коронавирус. Он помещен в медицинское учреждение в Японии. У его жены диагноз не подтвердился, однако она тоже была госпитализирована.

В начале карантина на судне находилось 3700 пассажиров и членов экипажа. Начиная со среды 19 февраля японские власти позволят сойти на берег тем из пассажиров, у кого коронавирус не выявлен и симптомов болезни за время карантина не наблюдалось. Этот процесс продлится несколько дней.

По последним данным, в Китае от Covid-19 умерло 2004 человека. Всего в материковом Китае подтверждено 74185 случаев заражения, за его пределами более 500.