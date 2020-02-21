Пассажиров вагона поезда "Киев — Москва" оставили на карантин в Брянске из-за китаянки с температурой

Гражданку Китая с высокой температурой, ехавшую в поезде "Киев — Москва", сняли с маршрута в Брянске и направили в инфекционную больницу, сообщила "Интерфаксу" руководитель управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмила Трапезникова.

По ее словам, остальные пассажиры вагона, в котором ехала китаянка с температурой 38 градусов, направлены на карантин в Брянскую городскую больницу.

Вагон пассажирского поезда, в котором находилась китаянка, отцепили в Брянске и отправили в санитарный тупик, сообщили ТАСС в пограничном санитарно-карантинном пункте "Брянск-Орловский" управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. В тот момент в вагоне находились 19 пассажиров и два проводника. Они проходят медицинское обследование.

"Двое из них [пассажиров] госпитализированы. По предварительным данным, детей нет", — добавил собеседник ТАСС.

По данным источника АГН "Москва" в экстренных службах, 42-летняя гражданка КНР отправлена в инфекционную больницу Брянска. У нее с помощью тепловизора была выявлена повышенная температура (38 градусов).

Поезд следовал из Киева в Москву и был сформирован "Украинскими железными дорогами". После проведения комплекса противоэпидемических мероприятий в санитарном тупике состав отправился по маршруту следования. В пресс-службе Московской железной дороги ТАСС уточнили, что пассажирский поезд следует в Москву с отклонением от графика около 50 минут. На вокзале поезд будут встречать специальные службы.

Число людей, заболевших новым коронавирусом, 20 февраля составило 75 тысяч 465 человек. Об этом говорится на сайте Национальной комиссии по здравоохранению Китая.

Число погибших от вируса составило 2236 человек, 18 тысяч человек выздоровели, более 11 тысяч человек находятся в тяжелом состоянии.

Большинство заболевших (почти 63 тысячи человек) находятся в китайской провинции Хубей, где началась вспышка вируса.

За последние сутки от вируса умерли 118 человек. 115 из них находились в этой провинции, сообщает "Дождь".

Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре. Из-за эпидемии Россия запретила въезд гражданам Китая и закрыла сухопутную границу. При этом не разъясняется, коснется ли запрет китайцев, проживающих в России, но временно выехавших, например, в Европу. Авиасообщение с Китаем ограничено.

Находившихся в Китае россиян эвакуировали, две недели они провели на карантине. Заболевших коронавирусом среди них не было.

Отметим, что появление в России и на Украине людей, возможно заразившихся коронавирусом, уже вызывает панические настроения у населения и растерянность чиновников, вводящих дискриминационные меры. Например, водителям "Мосгортранса" поручили высматривать среди пассажиров "лиц китайской национальности" и сообщать о них в полицию. В московском бизнес-центре Роспотребнадзор устроил облаву на китайцев. А в ряде регионов Украины вспыхнули протесты из-за нежелания местных жителей принимать на своей территории эвакуированных из Китая соотечественников и иностранцев.