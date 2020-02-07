Пассажирский самолет из Ирана был вынужден сесть на базе России в Сирии

Пассажирский самолет Airbus 320, следовавший рейсом из Тегерана в Дамаск, в ночь на 6 февраля едва не попал под огонь сирийских ПВО, отражавших ракетные удары Израиля. Лайнер со 172 пассажирами, заходивший на посадку в международном аэропорту Дамаска, удалось вывести из-под огня и посадить на российской военной базе Хмеймим, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков в пятницу, 7 февраля.

"6 февраля после двух часов ночи 4 истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля без захода в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики нанесли внезапные удары восемью ракетами "воздух-земля" по пригородам Дамаска", - сказал Конашенков, добавив, что лайнер едва не оказался "в зоне смертельного зенитного ракетно-артиллерийского огня", поскольку Сирия, для отражения израильской атаки, активно применяла комплексы ПВО.

Россия обвиняет Израиль

Представитель российского военного ведомства утверждал, что "проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами, становится характерной чертой израильских ВВС".

В начале января, иранские ПВО на фоне конфликта с США вокруг убийства иранского генерала ошибочно сбили украинский пассажирский самолет, совершавший рейс по маршруту Тегеран-Киев. В результате погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Большинство погибших - граждане Ирана.