Патриарх Кирилл озабочен нехваткой в России православных детсадов
Foto: Reuters/Scanpix

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил озабоченность в связи с тем, что в России в епархиях мало православных детских садов. Он заявил об этом в видеообращении к участникам проходящих в Москве XXIX Международных образовательных чтений.

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Он отметил, что регулярно говорит о важности открытия таких садиков, но не все епископы на это откликаются.

Предстоятель РПЦ также отметил невнимание в ряде епархий к вопросам аттестации действующих школ и гимназий, "позиционирующих себя как православные, но саботирующих требование федерального законодательства о необходимости аттестации".

Еще одной важной проблемой он считает полноценную подготовку учителей православной культуры для средних школ. Как пояснил патриарх, этому препятствует целый ряд причин, в том числе продолжение преподавания курса "Основы религиозных культур и светской этики" в экспериментальном формате, отсутствие возможности полноценно представить этот предмет на всех ступенях образования, а не только в течение одного года в начальной школе.

Говоря об этом, патриарх подчеркнул, что подготовка учителей религиозных культур должна вестись при участии религиозных организаций.

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Интерфакс

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Интерфакс

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РПЦ Патриарх Кирилл
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