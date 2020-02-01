Патриарх Кирилл предложил внести бога в Конституцию России

Патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу российской конституции, добавив в нее упоминание бога. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят", — сказал он.

Патриарх добавил, что речь идет не только о православных верующих, но и о мусульманах и "многих других".

Он отметил, что в гимне есть слова "богом хранимая родная земля", поэтому такое упоминание может быть и в Конституции.

Кроме того, патриарх призвал деятелей других конфессий поддержать идею внесения слов о боге в Конституцию.

До этого Путин во время послания к Федеральному собранию заявил о необходимости внести в Конституцию России изменения, которые должны увеличить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета.