Патриарх Кирилл призвал два дня молиться за здравие Путина в связи с его 70-летием

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил архиереев, духовенство и верующих вознести молитвы о здравии Президента Российской Федерации В.В. Путина. Об этом говорится в циркулярном письме, которое Управление делами Московской Патриархии разослало епархиальным архиереям на территории России. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на Московский патриархат.

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В документе, в частности, говорится:

"7 октября с.г. Президенту России Владимиру Владимировичу Путину исполняется 70 лет со дня рождения. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здравии Главы Государства Российского".

8 октября — в день праздника преподобного Сергия Радонежского, с благославления патриарха Московского и всея Руси в храмах также прозвучит "особое прошение о здравии президента России" и "возгласят многолетие" Владимиру Путину.