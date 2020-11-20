Патриарх Сербской православной церкви Ириней умер от коронавируса

Патриарх Сербской православной церкви Ириней умер в возрасте 90 лет вследствие осложнений, вызванных заражением коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на сербский телерадиоканал РТС. Информацию в официальном релизе подтвердила Сербская православная церковь.
Причиной смерти стали последствия перенесенной патриархом коронавирусной инфекции. Накануне его состояние резко ухудшилось, врачам пришлось сделать ему интубацию.
Ириней был госпитализирован в военный госпиталь 4 ноября, после выявления у него коронавируса. Участие в лечении патриарха принимали российские врачи. "Постоянный совет врачей с участием врачей из Российской Федерации осуществляет мониторинг общего и клинического состояния Святейшего Патриарха", — говорилось в сообщении Сербской православной церкви.
На сообщения о смерти патриарха отреагировал президент страны Александр Вучич. "Для меня было честью быть знакомым с Вами. Такие люди, как Вы, никогда не уходят", — написал он в своем Instagram.
Ириней родился в 1930 году. В 1951 году окончил духовную семинарию в Призрене, а позднее — богословский факультет Белградского университета. В 1959 году принял монашеский постриг. С 1969 года занимался преподаванием. В 1974 году он стал епископом, а в 2010 году — новым патриархом.