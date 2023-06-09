Патриарху Кириллу запретили въезд в Эстонию
Foto: AP/Scanpix/LETA

Министр иностранных дел Эстонии Магнус Цахкна запретил въезд в страну патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, говорится в пресс-релизе эстонского МИД. Всего в черный список попали 58 физических лиц, причастных к серьезному нарушению прав человека.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Патриарх Кирилл является одним из крупнейших носителей и сторонников путинской идеологии. Давно пора было внести его в черный список. Он оправдывал и разжигал войну против Украины", — заявил Цахкна. Глава МИД призвал другие страны также запретить въезд на свою территорию сторонникам военной агрессии пи "исполнителей жестоких преступлений России".

Невъездными в Эстонию также стали еще не включенные в санкционный список ЕС девять человек, связанных с преследованием публициста и политика Владимира Кара-Мурзы — в апреле его осудили в России на 25 лет за распространение "фейков" про армию, осуществление деятельности "нежелательной" организации и "государственную измену".

"Мы будем продолжать работать над тем, чтобы все политзаключенные в России были освобождены немедленно и без всяких условий, а организаторы репрессий предстали перед судом", — сказал Цахкна.

Персональные санкции в отношении 58 физических лиц были введены МИД Эстонии в рамках реализации так называемого "списка Магнитского", куда включают причастных к серьезному нарушению прав человека. "Им в Эстонии не рады", — подчеркнул глава ведомства.

Как отмечает ERR, после избрания патриархом Кирилл посетил Эстонию однажды, в 2013 году. В ходе своего трехдневного визита он побывал в Таллине и Нарве, провел несколько молебнов, освятил православный храм в столичном районе Ласнамяэ, встретился с премьер-министром страны Андрусом Ансипом и спикером парламента Эне Эргма.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā