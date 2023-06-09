Патриарху Кириллу запретили въезд в Эстонию

Министр иностранных дел Эстонии Магнус Цахкна запретил въезд в страну патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, говорится в пресс-релизе эстонского МИД. Всего в черный список попали 58 физических лиц, причастных к серьезному нарушению прав человека.

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"Патриарх Кирилл является одним из крупнейших носителей и сторонников путинской идеологии. Давно пора было внести его в черный список. Он оправдывал и разжигал войну против Украины", — заявил Цахкна. Глава МИД призвал другие страны также запретить въезд на свою территорию сторонникам военной агрессии пи "исполнителей жестоких преступлений России".

Невъездными в Эстонию также стали еще не включенные в санкционный список ЕС девять человек, связанных с преследованием публициста и политика Владимира Кара-Мурзы — в апреле его осудили в России на 25 лет за распространение "фейков" про армию, осуществление деятельности "нежелательной" организации и "государственную измену".

"Мы будем продолжать работать над тем, чтобы все политзаключенные в России были освобождены немедленно и без всяких условий, а организаторы репрессий предстали перед судом", — сказал Цахкна.

Персональные санкции в отношении 58 физических лиц были введены МИД Эстонии в рамках реализации так называемого "списка Магнитского", куда включают причастных к серьезному нарушению прав человека. "Им в Эстонии не рады", — подчеркнул глава ведомства.

Как отмечает ERR, после избрания патриархом Кирилл посетил Эстонию однажды, в 2013 году. В ходе своего трехдневного визита он побывал в Таллине и Нарве, провел несколько молебнов, освятил православный храм в столичном районе Ласнамяэ, встретился с премьер-министром страны Андрусом Ансипом и спикером парламента Эне Эргма.