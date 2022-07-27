Патриарху Кириллу запретили въезд в Литву
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Ранее глава РПЦ попал в санкционные списки Канады и Великобритании. Общеевропейские ограничения в отношении патриарха планировали ввести в июне, но этого не произошло (как утверждали СМИ, из-за позиции Венгрии).

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Власти Литвы внесли предстоятеля Русской православной церкви в список "нежелательных лиц" — теперь он в течение пяти лет не сможет посещать страну. Об этом сообщает Delfi.lt со ссылкой на Министерство внутренних дел Литвы.

"Патриарх Кирилл, ближайший соратник Владимира Путина, является одним из самых активных сторонников войны против Украины, который неоднократно публично высказывался положительно в отношении продолжающейся российской агрессии", — говорится в заявлении ведомства, цитату из которого приводит BNS.

Как уточняет Delfi.lt, литовское Министерство иностранных дел предложило внести главу РПЦ в "черный список" еще в конце июня. Спустя месяц инициативу коллег поддержали в МВД.

Патриарх Кирилл уже включен в санкционные списки Канады и Великобритании. Как сообщали СМИ, ограничения против главы РПЦ планировали ввести и в ЕС, однако решение не было принято из-за противодействия Венгрии.

На фоне провоенной риторики руководства РПЦ Виленская и Литовская епархия обратилась к патриарху с просьбой предоставить литовским православным бо́льшую самостоятельность. Комиссия Священного синода РПЦ приступила к рассмотрению этой просьбы, а епископ Тракайский Амвросий недавно посетил Москву, где провел переговоры с патриархом Кириллом.

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