"Павильон разбит, крыша вся как решето": после угроз Конашенкова Киеву под огнем оказалась Брянская область

Генерал-майор российского министерства обороны Игорь Конашенков пригрозил ударами по центрам принятия решений в Киеве в случае, если Украина будет обстреливать территорию России. На следующий день утром в Брянской области прогремел взрыв.

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В приграничных российских регионах в последние дни был введен "желтый уровень" террористической угрозы, а в региональных СМИ сообщалось как минимум о нескольких серьезных инцидентах в этих областях. Перешла ли война на российскую территорию?

"В горячей точке служу. Сорок минут не угоманивались. Вот так вот и живем. Павильон разбит, крыша вся как решето", — утром 14 апреля о взрывах вблизи населенного пункта сообщили жители рабочего поселка Климово в Брянской области, начавшие публиковать в социальных сетях ролики с поднимающимися в небо клубами черного дыма.

Позже стало известно, что под обстрел попал пункт пропуска "Новые Юрковичи" на границе с Украиной, видео с повреждениями погранперехода опубликовал в интернете один из российских пограничников. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что кроме погранперехода, под огонь попал и поселок Климово. В результате обстрела семь человек пострадали, им оказывается медицинская помощь, как минимум два дома были разрушены.

Спустя несколько часов уже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле с территории Украины села Сподарюшино в Грайвороновском городском округе. Жертв или разрушений в результате этого обстрела, по сообщению областных властей, не было.

Накануне минобороны России пригрозило возможностью нанесения ударов по центрам принятия решений в Киеве, если Украина не прекратит попытки диверсий и нанесения ударов на территории России.

Украинские власти ранее заявляли, что, по их данным, в приграничных областях с Россией могут быть провокации, которые Москва спишет на украинских или проукраинских "террористов" — "для нагнетания антиукраинской истерии в РФ".

Белгород, Курск, Кубань, Брянск

Первые прилеты на российскую территорию начались в конце марта, спустя месяц после начала российского вторжения или, как это называют в Москве, "специальной военной операции". 23-24 марта в селе Журавлевка, расположенном в южной части Белгородского района в пограничной зоне между Россией и Украиной, прогремели взрывы. Власти объявили ЧС и эвакуировали в Белгород 178 человек из двух соседних сел — Журавлевки и Нехотеевки.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм канале рассказал, что в результате разрыва снаряда были повреждены 13 домов и восемь гражданских машин, трое мирных жителей получили ранения. "Все под контролем", — пообещали тогда белгородские власти.

Позже появились сообщения, что один человек погиб — военный священник Олег Артемов, клирик храма великомученика Георгия Победоносца в Новой Ладоге. В заявлении СК РФ говорится, что священник погиб 24 марта в районе села Журавлевка при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины из реактивной установки залпового огня "Смерч". Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Спустя неделю, 1 апреля, в Белгородской области снова раздались взрывы — запылала нефтебаза "Роснефти" в Белгороде, два работника нефтебазы пострадали. В тот же день, по сообщениям губернатора Гладкова, в районе сел Никольское и Ясные Зори вдалеке от населенных пунктов посреди поля появились небольшие воронки от разрыва снарядов, была повреждена линия электропередач и один жилой дом.

Удар по нефтебазе, судя по появившимся видеороликам, нанесли два украинских вертолета, залетевших на территорию России на предельно низкой высоте, чтобы остаться незамеченными для российских средств ПВО. При этом спикер российского министерства обороны генерал-майор Конашенков за несколько недель до этого заявлял, что практически вся украинская боевая авиация уничтожена.

8 апреля жители Карачева Брянской области проснулись от того, что прямо над жилыми домами пролетел бомбардировщик Су-24 — такие самолеты есть на вооружении и российской, и украинской армий. В городских пабликах начали появляться сообщения о том, что самолет якобы пытался разбомбить одну из двух воинских частей, расположенных в городе, но подтверждения этой информации из официальных источников не было.

По сообщениям губернатора Курской области Романа Старовойта, 9 апреля со стороны Украины из минометов обстреляли пограничный пост в районе деревни Елизаветовка. Никто не пострадал, "российские военные ответили огнем и подавили огневую точку", отчитывался губернатор в своем телеграм-канале.

11 апреля в социальных сетях появились видео из кубанского села Шабельское, расположенного на побережье Азовского моря в Таганрогском заливе, в 70 километрах от Мариуполя, за который уже больше месяца идут ожесточенные бои.

"Ни… себе!", — несколько раз подряд удивляется мужской голос автора видео с последствиями взрыва. "Да, яма — п*****", — подтверждает другой мужской голос за кадром. "Возле нас у****** бомбой, у людей крыши поразбивало!" — комментирует автор видео. Он движется по пустому полю и останавливается на краю воронки метра три глубиной и диаметром примерно 15 метров, вокруг стоят несколько человек.

Жители Шабельского подтвердили Русской службе Би-би-си, что было два взрыва. В селе ходят слухи, что первый снаряд попал в море, а второй прилетел в огород, где местные жители сажают картошку. Два ближайших дома получили незначительные разрушения.

11.04.22. Село Шабельское под Ейском pic.twitter.com/gIUytWNZNO — Толстяк 🇷🇺Z🇷🇺V🇷🇺O (@Tolstjak080) April 12, 2022

По словам местной жительницы, с которой поговорила Русская служба Би-би-си, было очень громко и все затряслось — земля и глина поднялись выше деревьев. Она рассказывает, что саперы, которые приехали на место взрыва, объяснили, что снаряд попал в мягкую землю, углубился на несколько метров и взорвался в глине. Сама жительница видела осколок желтого цвета.

В приемной Шабельского сельского поселения комментировать взрыв отказались.

На территории Белгородской области 12 апреля в Шебекино по пути следования рельсового автобуса по маршруту "Белгород-Нежеголь" были обнаружены разрушенные железнодорожные пути. На фотографиях с места происшествия видно, как рельсы смяло в гармошку. "Данная ветка использовалась для рельсового автобуса. На месте повреждения железнодорожных путей работает следственная группа. Жертв и пострадавших нет", — написал губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В среду 13 апреля новое видео об обстрелах в деревне Гордеевка записал губернатор Курской области. По его словам, стрелковым оружием был обстрелян пограничный наряд из лесополосы со стороны Украины. Как и в предыдущий раз, Старовойт сообщил, что российские военные подавили огневую точку, никто не пострадал.

Начиная с 11 апреля, по решению региональных властей был объявлен "желтый уровень террористической угрозы" в Белгородской, Брянской и Курской областях, в Кантемировском и Россошанском районах Воронежской области, Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края, а также на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопского и Ленинского районов аннексированного Россией Крыма.

Существует три уровня террористической опасности: синий (повышенный), желтый (высокий) и красный (критический). По оценкам Национального террористического комитета, режим желтого уровня устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения теракта. На время его действия усиливается работа правоохранительных органов.

Решат ли российские генералы, что удары по целям внутри России являются поводом для дальнейшей эскалации и "ударам по центрам принятия решений в Киеве", пока непонятно.

Украинская сторона ни разу официально не брала на себя ответственность за удары по российской территории, но советник офиса президента Украины Алексей Арестович оперативно прокомментировал угрозы российского минобороны, заявив, что у Украины есть "прекрасные возможности" для атак по целям на территории России.