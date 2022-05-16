Павлютс: коалиция считает Витенберга относительно слабым министром
Foto: DELFI

У коалиции сложилось мнение о Янисе Витенберге как об относительно слабом министре экономики, заявил в интервью программе Šodienas jautājums на ЛТВ министр здравоохранения Даниэлс Павлютс.

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"Коалиция считает Витенберга относительно слабым министром. И Арвилу Ашерадену, и Юрису Пуце, и другим опытным политикам коалиции пришлось много работать в так называемой рабочей группе по энергетической безопасности для решения вопросов, с которыми Министерство экономики не справляется", — заявил Павлютс.

Представитель партии "Новое Единство" Арвилс Ашераденс не смог подтвердить слова главы Минздрава, но указал, что в сфере энергетики сложилась очень сложная ситуация, и рабочая группа занимается решением многих вопросов. На вопрос, занимается ли рабочая группа проблемами, которые не были решены министром, Ашераденс подчеркнул, что международная ситуация в энергетическом секторе была очень сложной из-за войны.

Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс акцентировал внимание на том, что он хорошо понимает желание политических конкурентов называть их министра слабым, потому что они "только что были вынуждены принять отставку". Дзинтас заявил, что представители отрасли возражают против возможной отставки Яниса Витенберга.

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