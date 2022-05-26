ПЦУ призывает лишить патриарха Кирилла престола
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Архиерейский собор поместной Православной церкви Украины (ПЦУ) призвал Вселенского патриарха (Константинопольского) и глав других поместных автокефальных православных церквей лишить патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Владимира Гундяева) престола. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook глава ПЦУ, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.

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Он подчеркнул необходимость борьбы против идеологии "русского мира", "фашистской, душегубской доктрине, завернутой в блестящую фофудью проповедей Кирилла Гундяева и его приспешников". "Не секрет, что Патриарх Кирилл является одним из создателей идеологии "русского мира", его пропагандистом и популяризатором.

Именно эта идеология, на мой взгляд, попадает под осуждение этнофилетизма как ереси Константинопольским собором 1872 года. Соответственно, Кирилл Гундяев как создатель и пропагандист "русского мира" должен быть осужден, если не отречется от этой ереси и не принесет плодов покаяния, заключил Епифаний.

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