Пекин наконец поздравил Байдена. Москва пока ждет

После затянувшейся на пять дней паузы Китай официально поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах.

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"Мы уважаем выбор американского народа. Наши поздравления господину Байдену и госпоже Харрис", — заявил в пятницу пресс-секретарь МИД КНР Ван Вэньбинь.

Обычно такие поздравления сопровождаются изъявлением радости, пожеланием успехов партнеру и выражением надежды на плодотворное сотрудничество. В данном случае Китай, а фактически лидер страны Си Цзиньпин, просто признал результат выборов.

Еще днем ранее Ван Вэньбинь ограничился заявлением, что итог будет подведен в соответствии с законами и процедурами США.

Очевидно, у Пекина не осталось сомнений в том, что именно Джо Байден в январе вступит в должность президента и иметь дело предстоит в дальнейшем с ним.

Отношения между двумя крупнейшими экономиками важны как для них самих, так и для остального мира.

В последние годы они заметно ухудшились. Дональд Трамп развязал торговую войну с китайскими экспортерами и регулярно напоминал, откуда появился Covid-19, называя его "китайским вирусом".

Другими поводами для роста напряженности стали наращивание КНР военной мощи в Южно-Китайском море и притеснение мусульман-уйгуров, живущих на северо-западе Китая.

Пока неизвестно, насколько изменится политика Вашингтона в отношении Китая при Байдене, и изменится ли вообще.

Сам он об этом пока не высказывался. В Конгрессе республиканцы и демократы демонстрируют редкое единодушие в вопросе о том, что с Пекином нужно быть жестче.

По мнению экспертов, может измениться тактика: в сдерживании Китая Байден будет меньше действовать в одностороннем порядке и больше взаимодействовать с союзниками. Не исключено также сотрудничество с Пекином по отдельным проблемам, в частности, по климату.

Последние заявления Москвы



Поздравления Джо Байдену от мировых лидеров пошли потоком уже в субботу. Однако в некоторых столицах с ними не спешат. В том числе и в Москве.

"Мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов", — заявил в понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

На брифинге в пятницу журналисты снова спросили его об этом.

"Безусловно, конечно, тому, кто будет объявлен избранным президентом, президент [России] направит поздравительную телеграмму. В этом плане пока нет никаких новых событий", — ответил Песков.

На уточняющий вопрос, понимают ли в Москве под официальным подведением итогов завершение судебных разбирательств, которые могут затянуться надолго, представитель российского президента фактически ответил утвердительно: "Это не наше дело, когда будут подводиться официальные итоги. Вот как только официальные итоги будут подведены, тогда Путин направит поздравительную телеграмму".

Четыре года назад российский лидер был одним из первых, кто поздравил с победой Дональда Трампа, а в российской Госдуме новость вообще встретили шампанским.

Корреспондент Би-би-си в Москве Стив Розенберг пишет о широко распространенном предположении, что Кремль не рад результату нынешних выборов.

Байден еще в бытность вице-президентом при Бараке Обаме резко осуждал разные аспекты политики России и называл ее главной угрозой для Америки.

Демократическая партия традиционно считается более склонной к проведению активной внешней политики и борьбе за права человека во всем мире.

Напротив, Трамп сравнительно редко критиковал Москву и в особенности лично Путина. В США Россию обвиняли в попытках повлиять на исход президентских выборов 2016 года в пользу Трампа.

Кто еще пока молчит?



Бразилия

Президента страны Жаира Болсонару за сходство взглядов по многим вопросам и манеры высказываться называют "бразильским Трампом".

Он назвал вредным и бесполезным призыв Байдена в ходе недавней предвыборной кампании воздействовать на Бразилию, чтобы побудить ее делать больше для защиты тропических лесов Амазонии.

По данным бразильских СМИ, Болсонару также намерен подождать с поздравлениями до полного завершения разбирательств в судах США.

"А что, выборы уже закончились?" — сказал он в четверг в ответ на вопросы журналистов.

Мексика

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор — еще один латиноамериканский лидер, старавшийся строить хорошие отношения с Дональдом Трампом, несмотря на жесткую линию последнего по вопросам миграции и попытки построить стену на границе с Мексикой.

"Мы не хотим оказаться непредусмотрительными. Мы не станем действовать легкомысленно", — заявил он на пресс-конференции, добавив, что Мексика очень хорошо относится к обоим кандидатам.

Член палаты представителей от Техаса демократ Хоакин Кастро назвал осторожность Обрадора потрясающим дипломатическим промахом.

Северная Корея

Ни верховный лидер Ким Чен Ын, ни государственные СМИ — а других в КНДР нет — никак не прокомментировали американские выборы.

В 2016 году Пхеньян поздравил Дональда Трампа с победой спустя несколько дней.

У Трампа и Кима были сложные отношения, однако они встречались три раза.

Джо Байден высказывался о северокорейском правителе самым отрицательным образом и говорил, что не нуждается в персональных контактах с ним. Ким в ответ обозвал его "дураком с низким IQ".