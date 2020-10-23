Пеле-80! Десять интересных фактов о великом бразильце

23 октября исполняется 80 лет легендарному бразильскому футболисту Эдсону Арантису ду Насименту, которого все знают под школьным прозвищем Пеле.

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Он завершил спортивную карьеру еще в 1977 году, но остается одним из самых знаменитых людей на Земле.

Пеле — единственный футболист в истории, трижды ставший чемпионом мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). Его рекорд по количеству забитых голов — 1281 в 1363 играх за клубы "Сантос" и "Нью-Йорк Космос" и сборную Бразилии — не побит никем.

ФИФА признала его величайшим футболистом, а МОК — величайшим спортсменом XX века.

Однако в его биографии еще есть кое-какие малоизвестные эпизоды. Вот десять из них.

Как Пеле "удалил" арбитра

Клуб "Сантос", за который выступал Пеле, 18 июня 1968 года играл в Боготе товарищеский матч против сборной Колумбии.

Переполненный стадион ахнул, когда судья Гильермо Веласкес удалил великого Пеле с поля за то, что тот, играя против колумбийского защитника, нарушил правила, да еще и словесно оскорбил его.

За этим последовало совершенно невероятное: разъяренные футболисты "Сантоса" окружили судью, который вышел из кучи-малы с подбитым глазом.

В интервью 2010 года Веласкес сказал, что счел за благо передать свисток одному из боковых арбитров и уйти.

Пеле продолжил игру.

Как Пеле остановил войну. На время матча

В 1960-х годах "Сантос" был одним из самых знаменитых клубов в мире и зарабатывал на своей славе, играя по всему миру в платных товарищеских матчах.

Одна из таких встреч состоялась 4 февраля 1969 года в Бенин-Сити в Нигерии. "Сантос" обыграл местную команду со счетом 2:1.

В Нигерии тогда шла война между центральным правительством и Восточной провинцией, провозгласившей себя независимым государством Биафра.

Как утверждал историк клуба "Сантос" Гульерме Гуарче, бразильцы, опасаясь за свою безопасность, потребовали, чтобы на время их пребывания в стране было объявлено перемирие, и противоборствующие стороны якобы согласились.

В автобиографии Пеле, выпущенной в 1977 году, об этом случае не говорится, но в книге, написанной через 30 лет, он о нем вспомнил.

По словам Пеле, он не может с уверенностью утверждать, что заключалось формальное перемирие, но хозяева заверили гостей, что в дни их пребывания боев не будет.

Как Пеле учился с Ленноном и не встретился с "Битлз"

В 1975 году Пеле переехал в Нью-Йорк и стал выступать за клуб "Нью-Йорк Космос" — когда в Штатах предприняли первую попытку популяризовать европейский футбол.

Он решил подтянуть свой английский в языковой школе для взрослых и встретил там бывшего битла Джона Леннона, который в то время тоже жил в Нью-Йорке.

"Леннон учил японский в той же школе, что и я", — написал Пеле в своих мемуарах, вышедших в 2007 году.

По признанию Пеле, тогда же Леннон рассказал ему, что во время чемпионата мира 1966 года, проходившего в Англии, битлы хотели с ним познакомиться и пришли в отель, где жила бразильская сборная, но их не пустили.

Пеле это отписал на счет консервативных взглядов менеджеров команды.

Почему Пеле не играл за европейский клуб

В отличие от многих бразильских футболистов, знаменитых и не очень, перебравшихся в Европу прежде всего по меркантильным соображениям, Пеле в период его расцвета за границу попросту не отпустили.

"Сантос" отверг все предложения продать Пеле, в том числе от "Милана" и мадридского "Реала", а игроки, даже великие, в ту пору права голоса не имели.

Давление исходило и от политических верхов: в 1961 году президент Бразилии Жаниу Куадруш специальным декретом объявил Пеле "национальным достоянием".

В результате легендарный игрок уехал в Нью-Йорк лишь в 35 лет.

Как Пеле впервые надел капитанскую повязку… в 50 лет

На протяжении всей своей карьеры Пеле отказывался быть капитаном команды — хоть "Сантоса", хоть национальной сборной.

Капитанскую повязку он надел единственный раз в жизни: во время матча сборной Бразилии против сборной мира в Милане, который был организован в 1990 году в честь его 50-летия — через 19 лет после ухода Пеле из национальной сборной.

Он провел на поле первый тайм.

Бразильцы проиграли со счетом 2:1.

Знатокам футбола этот матч памятен прежде всего тем, что нападающий Антонио Ринальдо мог дать Пеле возможность забить последний гол в его жизни, но вместо того, чтобы отдать пас ветерану, в честь которого, собственно, и проводился матч, ударил сам и по воротам не попал.

"Он слегка рассердился на меня", — деликатно выразился Ринальдо в интервью бразильскому интернет-изданию Globo Esporte в 2010.

Как Пеле "похитили" в Тринидаде

5 сентября 1972 года, когда "Сантос" проводил матч в столице карибского государства Тринидад и Тобаго Порт-оф-Спейне, там происходили гражданские волнения. По дороге из аэропорта футболисты видели в городе танки.

"Мы решили, что отыграем побыстрее и прыгнем назад в самолет", — вспоминал в 2010 году бывший защитник "Сантоса" Назарено Обердан.

Но когда Пеле на 43-й минуте забил гол, восторженные болельщики высыпали на поле, подняли его на плечи и понесли по улицам города.

Все обошлось благополучно, но большого удовольствия Пеле это не доставило.

Как Пеле снимался в Голливуде и переиграл Сталлоне

В 1981 году вышел на экраны американский фильм "Побег к победе", о футбольном матче между командами союзных военнопленных и гитлеровских лагерных охранников.

Главную роль вратаря команды пленных и организатора побега исполнил Сильвестр Сталлоне, уже бывший к тому времени звездой благодаря фильмам о Рокки.

Кроме актеров, в "Побеге к победе" снялись восемь профессиональных футболистов, фактически игравших самих себя, в том числе и Пеле.

В одной из сцен 41-летний Пеле забил гол акробатическим ударом в прыжке через голову, причем дубля не понадобилось.

Зато Сталлоне, по его словам, выглядел неубедительно.

В недавнем интервью Пеле утверждал, что, по замыслу авторов фильма, он должен был играть вратаря, а Сталлоне -нападающего, но план пришлось пересмотреть, потому что актер якобы не мог попасть по мячу.

Как Пеле мог бы стать великим вратарем…

Кстати, голливудские продюсеры были недалеки от истины, когда хотели снимать Пеле в роли вратаря.

На самом деле Пеле четыре раза в жизни стоял в воротах "Сантоса", в том числе в полуфинале чемпионата Бразилии 1964 года, и не пропустил ни одного мяча!

Пеле — не один на свете

"Пеле один на свете!" — гласит знаменитая речевка бразильских фанатов. На самом деле, это не так.

При славе Пеле неудивительно, что у него появились многочисленные тезки, как в мире футбола, так и вне его.

Один из самых известных футболистов Африки, капитан сборной Ганы в 1990-х годах, появился на свет как Абеди Айю, но прославился как Абеди Пеле.

Педро Монтейро из Кабо-Верде, бывший защитник "Саутгемптона", тоже больше известен как "Пеле", и, как и настоящий Пеле, заработал это прозвище в школе.

Но еще больше о заслугах Пеле говорит распространение имени, полученного им при крещении.

По данным бразильского государственного Института географии и статистики, в 1950 году имя Эдсон носили в Бразилии 43 511 человек, а в 1970-м их стало больше — 111 тысяч.

Как король футбола мог стать президентом

В 1990 году Пеле объявил журналистам, что подумывает баллотироваться на пост президента Бразилии на выборах 1994 года.

Намерение осталось неосуществленным, но в 1995-1998 годах Пеле был министром спорта и в этом качестве провел закон, расширивший права игроков в отношениях с руководством клубов, о чем мечтали футболисты его поколения.