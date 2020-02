Пелоси разорвала копию речи Трампа после его выступления в конгрессе

Спикер палаты представителей разорвала пополам листки с копией речи Дональда Трампа, когда присутствующие стали аплодировать по окончании его выступления. Перед началом мероприятия президент отказался пожать руку Ненси Пелоси.

После выступления президента США Дональда Трампа с ежегодным обращением "О положении страны" спикер палаты представителей Ненси Пелоси разорвала свою копию речи президента. Трансляцию вел телеканал Fox.

Во время выступления Трампа она вместе с вице-президентом Майком Пенсом сидела за его спиной. Когда президент закончил, все встали и начали аплодировать, Пелоси в этот момент пополам разорвала свою копию речи и откинула бумаги в сторону.

Перед началом мероприятия, когда Трамп поднимался на трибуну, он отказался пожать руку Пелоси. Тогда же он передал ей и Пенсу папки с документами.

Отвечая на вопрос корреспондента Fox News о том, почему она порвала листы, Пелоси сказала, что ее действие "было вежливым поступком, учитывая возможные альтернативы".

В сентябре прошлого года Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Поводом для этого стал его телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором тот попросил начать расследование против компании Burisma и входящего в ее правление Хантера Байдена (сына бывшего вице-президента Джо Байдена, одного из соперников Трампа на выборах).

Слушания в рамках процедуры начались в ноябре. Палата представителей, контролируемая демократами, проголосовала за импичмент Трампу. После этого рассмотрением дела занялся сенат, где большинство имеют республиканцы, поддерживающие Трампа. В феврале сенаторы проголосовали против вызова свидетелей и сбора новых доказательств. Следующее голосование станет итоговым в рамках процедуры импичмента. Оно состоится 5 февраля.

As President Trump finished his State of the Union address, Nancy Pelosi was seen ripping up a copy of the President’s speech #SOTU https://t.co/W57vF21CVd pic.twitter.com/a1JeZFGsJR