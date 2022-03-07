PEN предостерегает от бойкота русской литературы
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Международное объединение писателей PEN предостерегает от того, чтобы на фоне войны России с Украиной отказываться от покупки книг русских авторов или постановки театральных пьес русскоязычных драматургов. "Врага зовут Путин, а не Пушкин", — говорится в заявлении германского отделения организации, опубликованном в воскресенье, 6 марта.

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"Российский автократ Владимир Путин заставил свои войска вторгнуться в Украину. Все погибшие в этой преступной агрессивной войне — жертвы Путина: и украинские мирные жители, и украинские солдаты, защищающие свободу своей страны от тоталитаризма и произвола. Часто обманутые и всегда плохо оснащенные российские солдаты, которые погибают, сражаясь за властные фантазии и паранойю Путина, также являются жертвами этого нарушения международного права", — подчеркивают представители PEN.

Критика непоследовательных санкционных мер

В заявлении организации указывается, что она приветствует экономические санкции, "направленные на ослабление российской военной экономики и международную изоляцию режима Путина". При этом PEN критикует решение не подвергать отключению от международной платежной системы SWIFT определенные российские банки, "чтобы не ставить под угрозу энергопоставки из России или избежать потерь для немецких банков". "Европа проявляет солидарность до тех пора, пока это не обходится ей слишком дорого", — констатируют в этой связи представители PEN.

"На фоне таких непоследовательных мер — или мучительно медленного ответа немецкого правительства на настоятельные призывы Украины о помощи не только словами — требования бойкотировать книги российских авторов или не ставить их пьесы все больше выглядят символическим действием", — полагают авторы заявления. По их оценке, такой бойкот "ударил бы и по их мужественным коллегам в России, которые выступают против беспринципной тирании Путина и этой войны".

"Если мы позволим себе увлечься такими рефлексами, обобщениями и враждебностью к россиянам, то безумие восторжествует, а разум и человечность проиграют", — резюмируют представители PEN.

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