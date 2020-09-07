Пенсионер взорвал во Франции дом при попытке убить муху

Во Франции 82-летний пенсионер взорвал собственный дом, пытаясь убить на кухне муху. Об этом сообщает France Bleu.

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Инцидент произошел около 19:45 в пятницу, 4 сентября, в поселке Паркуль-Шено.

Пожилой мужчина 82 лет приготовил себе обед и уже сел за стол. В этот момент он увидел на кухне муху. Чтобы назойливое насекомое не мешало, пожилой мужчина решил воспользоваться электрической мухобойкой.

Электрическая искра спровоцировала в доме взрыв газа. Оказалось, что на кухне у пенсионера протекал газовый баллон. Мужчина получил ожоги руки. Его доставили в больницу города Либурн.

В результате в доме разрушились кухня и часть крыши. Ремонтом займется семья мужчины. На время работ он будет проживать в кемпинге.