Пенсионер взорвал во Франции дом при попытке убить муху
Foto: Shutterstock

Во Франции 82-летний пенсионер взорвал собственный дом, пытаясь убить на кухне муху. Об этом сообщает France Bleu.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Инцидент произошел около 19:45 в пятницу, 4 сентября, в поселке Паркуль-Шено.

Пожилой мужчина 82 лет приготовил себе обед и уже сел за стол. В этот момент он увидел на кухне муху. Чтобы назойливое насекомое не мешало, пожилой мужчина решил воспользоваться электрической мухобойкой.

Электрическая искра спровоцировала в доме взрыв газа. Оказалось, что на кухне у пенсионера протекал газовый баллон. Мужчина получил ожоги руки. Его доставили в больницу города Либурн.

В результате в доме разрушились кухня и часть крыши. Ремонтом займется семья мужчины. На время работ он будет проживать в кемпинге.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

8

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Франция
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма