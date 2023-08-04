Пенсионера, пытавшегося поджечь военкомат в Ленобласти, нашли мертвым

Пенсионер, кинувший "коктейль Молотова" в военкомат во Всеволожске Ленинградской области, найден мертвым в своей квартире, сообщает петербургское издание "Фонтанка".

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По предварительным данным, 76-летнй мужчина покончил с собой. 2 августа он пытался поджечь военкомат. Подойдя к зданию, он больше минуты пытался высечь искру, но в результате смог поджечь только землю под собой. Сотрудники Росгвардии, находившиеся в военкомате, потушили пламя ногами и задержали мужчину. На следующей день его отпустили с обязательством о явке, заведя уголовное дело об умышленном обуничтожении чужого имущества путем поджога.

"Mash на Мойке" пишет, что совершить поджог пенсионера заставили мошенники.В последнее время поджигателями часто становятся люди зрелого возраста, которым звонят люди, представляюиеся сотрудниками ФСБ или службы безопасности Центробанка. Они убеждают доверчивых пенсионеров, что якобы для сохранения своих сбережений им нужно выполнить несколько указаний. Далее следует инструктаж, как сделать "коктейль Молотова".

С конца июля в России подожгли больше 28 военкоматов.