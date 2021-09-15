Пенсионерка, священник, блогер: кого власти Беларуси считают террористами?

В списке лиц, "причастных к терроризму", составленном КГБ Беларуси, более 40 человек. Среди них — лидеры оппозиции, блогеры, пенсионеры, есть даже священник. DW — о некоторых из них.

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Недавно КГБ Беларуси внес еще 17 человек в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, среди них, в том числе — оппозиционный политик Ольга Карач. Ранее в этот список были включены экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко, несколько создателей популярных телеграм-каналов. Также в причастности к терроризму власти обвиняют пенсионерку из белорусской глубинки и священника из Бреста. Всего с ноября 2020 года — более 40 человек. Беларусь — лидер по числу "террористов" на душу населения.

В списке — дважды политзаключенный Автухович

В декабре 2020 года по госТВ рассказали о задержании Николая Автуховича, который, как утверждалось в сюжете, руководил группой людей, стоявших за поджогами дома милиционера в Волковыске и подрывом автомобиля сотрудника милиции в Гродно. В феврале 2021 года в фильме на госканале ОНТ "Тротил протеста" говорилось также, что люди, которых называли "бандой Автуховича", якобы нелегально привозили в Беларусь из Украины оружие и взрывчатку и готовила теракты.

Николай Автухович — предприниматель и активист из Волковыска Гродненской области, в прошлом — владелец службы такси. В 2004 году он участвовал в парламентских выборах, но проиграл. Через год его приговорили к 3,5 годам колонии усиленного режима за уклонение от уплаты налогов и осуществление перевозки пассажиров и багажа без регистрации коммерческой фирмы.

Правозащитники признали Автуховича политзаключенным. Он освободился досрочно в 2008 году, в 2009 снова был задержан. Вначале его обвиняли в поджоге чужого имущества, а затем — в подготовке терактов против главы Гродненского облисполкома и замминистра по налогам и сборам. Ни одно из обвинений не было доказано, но Автуховича все же осудили, приговорив к пяти годам колонии строгого режима "за незаконное хранение пяти патронов к охотничьей винтовке". Правозащитники вновь признали его политическим заключенным. С 2018 года Автухович временно жил за границей.

Пенсионерка и семья священника — тоже в списке "террористов"?

Среди задержанных по "делу Автуховича" — 60-летняя пенсионерка из агрогородка Обухово, что недалеко от Гродно, Галина Дербыш. Ранее она работала бухгалтером в местном СПК, после занималась собственным хозяйством, помогала бездомным животным. Как рассказывала СМИ дочь пенсионерки, ее мать была активисткой, не раз становилась независимым наблюдателем на выборах. Активизм Дербыш не нравился местным властям. Галина — инвалид второй группы, у нее есть онкологическое заболевание и проблемы с сердцем. Родственники Дербыш, не знают, была ли она знакома с Николаем Автуховичем.

По этому же делу был задержан настоятель храма святого Архангела Михаила в агрогородке Степанки Жабинковского района (Брестская область) 53-летний Сергей Резанович, а также его жена Любовь Резанович, которая когда-то, как и Автухович, владела службой такси, и их сын Павел. Как рассказывали журналистам знакомые Автуховича, он, действительно, давно был знаком с семьей Резановичей.

Блогер Антон Мотолько — тоже среди "террористов"

В марте 2021 года Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело против блогера и общественного активиста Антона Мотолько. Его обвиняют по 5 статьям Уголовного кодекса Беларуси, в том числе, "в разжигании вражды к представителям власти и правоохранителям, создании экстремистского формирования, призывах к действиям, нацеленным на причинение вреда национальной безопасности". Все эти преступления, по мнению следствия, блогер осуществил с использованием своего телеграм-канала, который в Беларуси был признан "экстремистским".

Антон Мотолько сотрудничал с многими белорусскими СМИ. В 2017 году он создал телеграм-канал для решения проблем благоустройства в белорусских городах, но летом 2020 года на ресурсе стали появляться сообщения о политических событиях в стране. В апреле КГБ внес Мотолько в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности и заблокировал его счета. "Первый — пошел! — "Альфа-Банк" первым заблокировал все мои счета в Беларуси. Это хорошо, что я успел оплатить "налог" по ИП с утра. Теперь официально: Минфин был проспонсирован кандидатом на включение в террористы (по мнению КГБ)", — написал тогда Антон Мотолько. В настоящий момент Мотолько находится не в Беларуси.