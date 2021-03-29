Пенсионерке в Крыму дали 12 лет, обвинив в работе на разведку Украины
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам колонии жительницу Крыма 1955 года рождения, признав ее виновной в госизмене, а именно в передаче секретных сведений разведке минобороны Украины.

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О приговоре в понедельник сообщила пресс-служба суда. "Уроженка Бахчисарая, 1955 года рождения, была привлечена представителем иностранного государства к негласному сотрудничеству с главным управлением разведки министерства обороны Украины", - говорится в пресс-релизе.

Крым был аннексирован Россией весной 2014 года. Западные страны ввели санкции против России, Украина заявляет о намерении добиваться возвещения полуострова.

В суде не назвали фамилию осужденной - она указана как "гражданка Д". ТАСС и Интерфакс со ссылкой на свои источники сообщают, что это пенсионерка Галина Довгополая. Ее же имя и фамилию называла ранее "Крымская правозащитная группа".

Уголовное дело суд рассматривалось в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержались сведения, составляющие государственную тайну, пишут агентства. Первое судебное заседание состоялось 17 февраля.

"Гражданка Д. выполняла разведывательные задания, направленные на собирание сведений об отдельном авиационном полку Черноморского флота, раскрывающих сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время", - сообщила пресс-служба суда.

Ее признали виновной по статье 275 УК РФ (государственная измена). Приговор вынесен в середине прошлой недели, говорится в сообщении суда.

Федеральная служба безопасности России в ноябре 2019 года сообщала о задержании в Севастополе женщины, которая "была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера".

Тогда же она была арестована в Севастополе. После этого ее могли этапировать в московский следственный изолятор "Лефортово" - решения о продлении ареста во время следствия принимал Лефортовский суд Москвы.

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