Пенсия в Эстонии в 2022 году вырастет до 590 евро в месяц, сообщила в четверг на пресс-конференции правительства министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, отметив, что госбюджет следующего года предусматривает повышение пособий одиноко живущим пенсионерам с нынешних 115 евро до 200 евро.

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По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, повышение благосостояния пожилых людей пройдет в несколько этапов. "Посредством индексаций и внеочередного повышения пенсий средняя пенсия по старости в 2022 и 2023 году совокупно вырастет более чем на 100 евро. К этому с 2023 года добавится еще учет необлагаемого налогом дохода, то есть, средняя пенсия вновь будет освобождена от налогообложения", — пояснил Кийк. Он подчеркнул, что благополучие пожилых людей в течение последних трех-четырех лет постоянно было в фокусе внимания как предшествующего, так и нынешнего правительств.

Правительство также выделит почти 6 млн евро на решение проблем, связанных с душевным здоровьем. По словам Кийка, этот пакет помощи касается как дополнительных финансовых фондов, так и однократно выплачиваемых средств. Среди прочего, предусмотрено формирование фондов, финансирующих обучение психологов для работы в клиниках, улучшение доступности услуг в сфере здравоохранения, оказание помощи жертвам насилия, проведение профилактики алкоголизма, на покрытие расходов по принудительному лечению.

Премьер-министр Кая Каллас сообщила, что правительство одобрило законопроект о финансировании службы решения проблем семейных разводов. "Основная идея здесь в том, что родители смогут договариваться о дальнейшем благополучии ребенка без обращения в суд", — пояснила Каллас.

По словам Каллас, правительство передаст проект госбюджета парламенту 30 сентября.