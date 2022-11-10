Пентагон: на войне в Украине убиты и ранены более 100 тысяч военных РФ

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что, по данным Пентагона, на войне в Украине были убиты и ранены более 100 тысяч российских военнослужащих. Вооруженные силы Украины, вероятно, понесли потери подобного масштаба, добавил американский генерал, сообщает "Радио Свобода".

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Он также сообщил, что по его оценкам, были убиты около 40 тысяч мирных граждан Украины. "Это огромные масштабы человеческих страданий", — сказал Милли.

Получить независимое подтверждение этих оценок в условиях продолжающегося военного конфликта невозможно.

Стороны военных конфликтов склонны преувеличивать потери противника, преуменьшать свои и распространять дезинформацию.

Россия не раскрывает число погибших. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявляет, что по данным на 9 ноября, на войне были убиты более 77 тысяч российских военных.

Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек.

Русская служба Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине на основе подтвержденных сообщений о гибели. На начало ноября в нем есть данные о 8300 погибших.

Число погибших военных со стороны Украины также не раскрывается. В середине июля представительница министерства обороны заявила, что раскрывать потери равноценно "работе на врага". В начале лета украинские власти сообщали, что погибли около 10 тысяч военнослужащих ВСУ.