Пентагон намерен выяснить происхождение НЛО

Министерство обороны США займется расследованием происхождения неопознанных летающих объектов (НЛО), заявили во вторник, 17 мая, высокопоставленные представители американской военной разведки. Замминистра обороны США по разведке Рональд Малтри и замдиректора разведки военно-морских сил Скотт Брэй выступили перед комитетом по делам разведки Палаты представителей в рамках первых за 50 лет слушаний в Конгрессе США на тему НЛО.

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На слушаниях обсуждался доклад, составленный на основе рапортов военных летчиков США, который был опубликован почти год назад. В нем приводятся сведения о более 140 случаях неопознанных воздушных явлений, фиксировавшихся с 2004 года.

За последние 20 лет в небе было зарегистрировано растущее число НЛО, заявил представитель Пентагона на слушаниях в Конгрессе. "С начала 2000-х годов мы стали свидетелями увеличения числа несанкционированных и/или неопознанных самолетов или объектов в контролируемых военными тренировочных зонах, а также в другом специально обозначенном воздушном пространстве", — заявил Брэй.

Подтверждения внеземной жизни пока нет

Данные материалы никоим образом не указывают на внеземное происхождение этих явлений, пояснили Малтри и Брэй. Однако некоторые случаи, по их словам, объяснить не удается. Главная задача изучения этих феноменов состоит в устранении возможных угроз национальной безопасности. За летающими объектами, как отмечается, могут стоять новые разработки Китая, России или частных компаний, а также секретные проекты правительства США.

Представители американской военной разведки сообщили, что Пентагон намерен устранить стигматизацию, связанную с темой НЛО, стимулируя летчиков сообщать о подобных наблюдениях.