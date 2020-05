Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).

"Российский истребитель прибыл в Ливию с авиабазы в России через Сирию, где, насколько известно, его камуфляж изменили, чтобы скрыть принадлежность к России", — заявили в AFRICOM. По версии американских военных, в Ливии он вместе с другими самолетами будет поддерживать "группу Вагнера" — российских наемников, за которыми, по версии США, стоит Москва. Управлять ими также должны будут наемники.

"Слишком долго Россия полностью отрицала свою причастность к продолжающемуся ливийскому конфликту. Что ж, сейчас это невозможно отрицать. Мы наблюдали за тем, как Россия направляла истребители четвертого поколения в Ливию, отслеживая каждый этап. ЛНА и частные военные компании не могут получать вооружение и снабжать бойцов без государственной поддержки, которую они получают от России", — приводятся в заявлении слова генерала Стивена Таунсенда, командующего AFRICOM.

Фотографии, на которых, предположительно, запечатлены российские самолеты, AFRICOM опубликовало в Twitter.

На одном из фото с некоего аэродрома видны несколько самолетов, похожие на истребители Су-35 и МиГ-29.

"Если Россия овладеет базой на ливийском побережье, то следующим логическим шагом будет развертывание постоянных средств запрета на доступ в эту зону (средств ПВО. — РБК), — приводятся в заявлении AFRICOM слова Джеффри Харригяна, командующего ВВС США в Европе и Африке. — Если этот день наступит, это создаст реальную угрозу безопасности на южном рубеже Европы".

