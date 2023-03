Пентагон опубликовал видео инцидента с участием российского самолета над Черным морем

Американское военное ведомство обнародовало 40-секундный ролик, основанный на съемке дрона, упавшего в нейтральные воды Черного моря утром 14 марта после сближения с российским военным самолетом. На записи видно, как истребитель Су-27 сбрасывает на беспилотник топливо.

В опубликованный сегодня ролик вошли "критические" моменты инцидента, отметили в Пентагоне. Всего американский дрон и российский самолет взаимодействовали в течение 30-40 минут; при этом попавшие в обнародованное видео кадры изображают события в хронологической последовательности.

