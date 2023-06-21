Минобороны США объявило, что по результатам проведенной проверки выяснилось, что военную помощь Украине за два года переоценили на 6,2 млрд долларов (5,68 млрд евро).

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В 2022 фискальном году ошибка составила 2,6 млрд долларов, а в текущем финансовом году — 3,6 млрд.

Ошибка, заявили в Пентагоне, произошла из-за того, что при оценке использовалась стоимость новых вооружений, тогда как Украине были переданы хранившиеся у Пентагона запасы, которые были закуплены некоторое время назад, и их стоимость ниже, как минимум с учетом амортизации.

Обнаруженное расхождение в оценке означает, что власти США могут выделить Украине дополнительную помощь из своих запасов в рамках уже одобренного Конгрессом финансирования, а не согласовывать с парламентом выделение дополнительных средств.

"Эти деньги просто вернулись в копилку", — заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

О том, что Пентагон в ходе аудита обнаружил, что военная помощь Украине была переоценена, стало известно в мае. Тогда сообщалось, что речь, предварительно, идет о 3 млрд долларов. В Конгрессе США, писала The New York Times, выразили удивление в связи с тем, что Пентагону потребовалось много месяцев на то, чтобы выявить "элементарную и в то же время ключевую ошибку в бухгалтерском учете", и предположили, что Белый дом таким образом пытается увеличить помощь Украине в рамках уже выделенного на фискальный год финансирования.

На начало апреля, по данным Associated Press, США выделили Украине военную помощь более чем на 35 млрд долларов (32,07 млрд евро). После этого были одобрены еще несколько пакетов помощи.