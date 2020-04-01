Пентагон получил сигнал SOS с авианосца "Теодор Рузвельт": у более 100 моряков коронавирус

Капитан авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт" (Theodore Roosevelt) отправил в Пентагон экстренное сообщение с просьбой о срочной помощи и спасении экипажа. В ограниченном пространстве на стоянке у острова Гуам (владение США в Тихом океане) на авианосце зафиксирована вспышка коронавируса.

Десятки военнослужащих, протестированных на коронавирус нового типа SARS-CoV-2, который вызывает нетипичную пневмонию COVID-19, дали положительные результаты. В ближайшее время заразиться может подавляющее большинство экипажа, в состав которого входит более 4000 человек.

"Мы не на войне. Моряки не должны погибать", — написал капитан Бретт Крозье в своем рапорте, датированном 30 марта и направленном в Минобороны США. Капитан считает необходимым поместить в карантин почти весь экипаж. Но, как подчеркивает он, при большом количестве моряков, живущих в небольших каютах, изоляция заболевших невозможна.

На борту распространение инфекции ускоряется, предупредил капитан. Он настаивает: "Нужны решительные действия".

Эвакуация большинства моряков, несущих службу на атомном авианосце, и их изоляция на несколько недель является чрезвычайной мерой. Но это — необходимый риск, уверяет капитан.

Несмотря на то, что командующий Тихоокеанским флотом адмирал Джон Аквилино заявил, что никто из моряков не госпитализирован, и никто не находится в критическом состоянии, представитель ВМС США, отвечая на вопрос агентства Reuters, заявил, что уже принимаются срочные меры для обеспечения здоровья и безопасности экипажа авианосца "Теодор Рузвельт". А бывший адмирал военно-морских сил США, бывший верховный главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис предупредил, что в ближайшее время американский флот ждет много аналогичных инцидентов, так как военные корабли — идеальная среда для распространения коронавируса".

Как сообщает BBC, нет точных сведений о численности инфицированных военнослужащих на авианосце. 27 марта сообщалось, что коронавирус был выявлен у примерно 25 моряков. Затем командование провело тотальное тестирование всего экипажа. Сколько в результате было выявлено зараженных, уже не сообщалось. Издание The San Francisco Chronicle пишет, что коронавирус подтвержден у более чем 100 моряков.

А телекомпания CNN сообщила, что реальные данные получить уже невозможно, так как в случае взрывного роста числа зараженных Пентагон должен засекретить статистику, чтобы флагман американского флота не выглядел уязвимым в глазах потенциального противника, прежде всего Китая и КНДР.

Представитель оборонного ведомства США заявил CNN, что уже на втором американском авианосце USS Ronald Reagan произошла вспышка заражения коронавирусом — там тесты тоже дали положительные результаты у "группы моряков".