Россия потеряла от 2000 до 4000 человек на Украине, заявил глава разведывательного управления министерства обороны США Скотт Берриер.

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"У них [России] был плохой план", — заявил он, основываясь на анализе данных разведки и сообщений из открытых источников.

По данным минобороны Украины, потери российской стороны составляют уже 12 000 человек. Агентство УНИАН отмечало, что в это число входят не только убитые, но и раненые россияне.

Минобороны России говорило о своих потерях лишь однажды, заявив о 498 погибших. Росгвардия России, чьи подразделения также находятся в Украине, о своих потерях не отчитывалась.

В условиях войны получить достоверную информацию о потерях с обеих сторон невозможно