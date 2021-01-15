Пентагон: правые радикалы вербуют сторонников в армии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Крайне правые радикалы и сторонники расового превосходства белых пытаются активно вербовать единомышленников в вооруженных силах США. Популярность таких идей в течение последнего года выросло. С таким заявлением в четверг выступило Министерство обороны страны, сообщает AFP.

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Пентагон начал расследование того, насколько широко экстремизм распространился в армии через неделю после захвата Капитолия сторонниками президента США Дональда Трампа. Выяснилось, что поддержка таких идей действительно выросла, но она примерно соответствует ситуации в американском обществе в целом, отметил пожелавший остаться неизвестным высокопоставленный источник.

"Мы знаем, что некоторые группировки пытаются завербовать наш персонал или призывают своих сторонников вступать в армию, чтобы получить навыки и опыт", — заявил источник в Пентагоне журналистам.

Армия уже некоторое время изучает эту проблему. Особенно актуальным вопрос стал после атаки на Капитолий, поскольку среди нападавших были как действующие, так и отставные военнослужащие и сотрудники полиции.

"Идеи превосходства белых и присутствие экстремистской идеологии в рядах армии не новая проблема. Но атака на Капитолий ясно показала, что эта тревожная тенденция требует незамедлительной реакции", — отметили ранее в письме в адрес Министерства обороны 14 сенаторов США.

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