Пентагон предоставит новый пакет помощи Киеву
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Пентагон намерен объявить в пятницу о предоставлении Украине долгосрочного пакета военной помощи, включающего средства противовоздушной обороны. Об этом в четверг, 8 июня, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Как пишет издание, общая стоимость нового пакета военной помощи — 2 млрд. дол.

"Деньги, которые будут выделены в рамках инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности, пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk, а также ракет GEM-T и PAC-3 для ЗРК Patriot", — уточняет Bloomberg.

Газета отмечает, что объявить об усилении поддержки Украины в войне с РФ, Пентагон намерен "когда военные аналитики заявляют о начале долгожданного контрнаступления Украины".

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