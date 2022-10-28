Пентагон представил новую стратегию обороны. Россия названа в ней "острой угрозой"

В новой стратегии обороны США, которую подготовил Пентагон, Россия названа "острой угрозой", но указывается, что на страны-члены НАТО она нападать не собирается. Об этом сообщили CNN высокопоставленные источники в оборонном ведомстве, знакомые с содержанием документов.

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Как пишет Meduza.io, в стратегии обороны, отметили они, также прописано, что Китай — "единственный конкурент, обладающий как намерением, так и растущей способностью систематически бросать вызов Соединенным Штатам по всем направлениям, в военном, экономическом, технологическом, дипломатическом плане".

"Впервые нам придется сдерживать двух основных конкурентов в области ядерного оружия, как Китай, так и Россию", — заявил источник телеканала, подчеркнув, что "это ставит новые задачи как для стратегического сдерживания, так и для региональных боевых действий".

Из других нововведений, отмечает CNN, в стратегии обороны зафиксирован отказ США от крылатых ракет морского базирования.

Крылатая ракета морского базирования с ядерным зарядом, "больше не нужна", учитывая другое ядерное оружие, которым располагают США и которое они разрабатывают, говорится в стратегии.