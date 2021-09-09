Пентагон предупредил о потенциальном возвращении "Аль-Каиды" в Афганистан

Террористическая исламистская группировка "Аль-Каида", которая использовала Афганистан в качестве базы для атаки на США 20 лет назад, может снова укрепить там влияние после вывода из страны американских военных. Об этом предупредил глава Минобороны США Ллойд Остин в четверг, 9 сентября, выступая перед журналистами в Кувейте после визита в страны Персидского залива, пишет Deutsche Welle.

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При этом глава Пентагона подчеркнул, что США готовы предотвратить наращивание сил "Аль-Каиды" в стране.

"Все сообщество наблюдает за тем, что будет дальше и сможет ли "Аль-Каида" снова нарастить силы в Афганистане, — отметил Остин. — Такова природа "Аль-Каиды" и "Исламского государства" — они всегда пытаются найти пространство, где можно нарастить силы: в Афганистане, в Сомали или на любой другой неуправляемой территории".

Самая длительная военная операция США

С 1996 по 2001 годы, когда радикальное исламистское движение "Талибан" правило Афганистаном, эта страна была убежищем для "Аль-Каиды".

После терактов в США 11 сентября 2001 года "Талибан" отказался передать властям США лидеров "Аль-Каиды", после чего американские военные вошли в Афганистан и свергли правительство талибов. Операция в этой стране стала самым продолжительным вооруженным конфликтом в истории США.

В мае 2021 года администрация Джо Байдена объявила о безоговорочном выводе сил США и НАТО. После вывода западных войск талибы за считанные дни снова захватили власть в Афганистане. Они собираются восстановить "Исламский эмират Афганистан" — так называлась находящаяся под их контролем страна с 1996 по 2001 годы.