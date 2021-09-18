Пентагон признал "трагической ошибкой" авиаудар США по мирным жителям в Кабуле

Глава Центрального командования ВС США принес извинения за гибель мирных жителей в результате удара американского дрона в столице Афганистана в прошлом месяце, назвав произошедшее "трагической ошибкой".

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Пентагон признал, что в результате авиаудара американского беспилотника в Кабуле 29 августа погибли 10 мирных жителей, в том числе семеро детей. Это было "трагической ошибкой", заявил глава Центрального командования (CENTCOM) вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи на брифинге в пятницу, 17 сентября.

К такому выводу оборонное ведомство пришло после проведения внутренней проверки. Маккензи принес извинения за случившееся и сообщил, что США изучают возможность компенсационных выплат родственникам погибших.

В Пентагоне предполагали, что целью были террористы

Изначально Пентагон заявлял, что целью атаки в афганской столице был автомобиль со смертником и взрывчаткой, который двигался в сторону аэропорта. Находящийся в машине человек, как предполагалось, был связан с отделением террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Афганистане, называющим себя "ИГ-Хорасан".

Между тем в СМИ эту версию подвергли сомнению. После авиаудара командование вооруженных сил США сообщило, что проверяет сообщения о возможных жертвах среди гражданского населения.

"Маловероятно, что автомобиль и те, кто погиб, были связаны с "ИГ в Хорасане", - сказал глава CENTCOM. При этом он отметил, что удары наносились с "глубокой уверенностью", что ИГ готовилось к очередному нападению на аэропорт Кабула.

Теракты в аэропорту Кабула

Тремя днями ранее, 26 августа, в районе международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая, откуда велась эвакуация афганцев и иностранных граждан после захвата власти в Афганистане радикальным исламистским движением "Талибан", были совершены два теракта. В результате погибли более 200 человек, в том числе - 13 военнослужащих США.