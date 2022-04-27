Пентагон создал в Германии центр контроля за военной помощью Украине

Министерство обороны США создало центр управления для координации поставок и оптимизации доставки военной помощи Украине в немецком Штутгарте, в зоне ответственности Европейского командования США.

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Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США во вторник, сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Центр ECCU базируется в штаб-квартире европейского командования США в Штутгарте, которым руководит американский военный генерал с двумя звездами, сказал чиновник.

Этот центр тесно сотрудничает с международным координационным центром доноров или IDCC, которым руководит генерал из Великобритании, добавил чиновник.

"Центр был создан для поддержания усилий этой системы безопасности", – сказал чиновник.

По словам чиновника, в центр управления, наряду с персоналом США, входят сотрудники из 15 других стран.

Этот центр управления также будет управлять сетью более чем из 40 стран-партнеров и союзников, которые встретились в Германии ранее во вторник на авиабазе "Рамштайн" и оказывают помощь Украине.

Новая группа союзников будет собираться регулярно раз в месяц, заявил ранее во вторник министр обороны США Ллойд Остин.