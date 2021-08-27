Пентагон: Теракт у аэропорта Кабула совершил один смертник
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В кровопролитном нападении в международном аэропорту Кабула, в результате которого погибли десятки людей, в том числе не менее 13 американских солдат, участвовал один террорист-смертник, а не два, как сообщалось ранее, объявило министерство обороны США в пятницу, 27 августа.

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Представитель Пентагона генерал-майор Уильям Тейлор заявил, что не может ясно объяснить, почему накануне поступили ложные сообщения о двух смертниках. "Мы сочли важным уточнить эту информацию", - указал Тейлор.

Накануне министерство обороны США передало, что в нападении участвовали два смертника из джихадистской группировки "Исламское государство"(ИГ). В Кабуле 26 августа прогремели два мощных взрыва - один в аэропорту, а другой - в районе отеля Baron. В общей сложности погибли не менее 85 человек - 72 афганца и 13 американских военнослужащих. Телеканал CNN со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана сообщил, что погибли более 90 афганцев и не менее были 150 ранены.

Тем временем Совет Безопасности ООН в самых резких тонах осудил теракты в Кабуле, назвав нападения на гражданских лиц отвратительными. "Члены Совбеза подчеркивают необходимость привлечь в ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этих отвратительных терактов и отдать их под суд", - говорится в заявлении высшего органа всемирной организации, принятом 27 августа.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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"Исламское государство" Афганистан Пентагон США
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