Пентагон заявил, что ударом с дрона уничтожил машину со смертником, ехавшим в кабульский аэропорт
Foto: AP/Scanpix/LETA

Пентагон подтвердил, что американские военные нанесли ракетный удар по Кабулу. Ракета, выпущенная дроном, была нацелена на находившегося в автомобиле смертника афганского филиала группировки "Исламское государство".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным США, он был на пути к аэропорту Кабула, где намеревался устроить теракт.

"Мы уверены, что попали в поставленную цель", — заявил в интервью американской телекомпании CBS (партнера "Би-би-си") представитель вооруженных сил США.

"Первоначальные данные говорят о том, что жертв среди гражданского населения нет. Повторные взрывы свидетельствуют о том, что в автомобиле находилось значительное количество взрывчатых веществ", — добавил он.

Представитель "Талибана" также подтвердил, что США нанесли удар по автомобилю смертника, сообщет агентство Ассошиэйтед пресс.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

BBC News Русская служба

Sharing Options

4

Source

BBC News Русская служба

Tags

"Исламское государство" Афганистан Пентагон США Талибан
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии