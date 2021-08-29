Пентагон заявил, что ударом с дрона уничтожил машину со смертником, ехавшим в кабульский аэропорт

Пентагон подтвердил, что американские военные нанесли ракетный удар по Кабулу. Ракета, выпущенная дроном, была нацелена на находившегося в автомобиле смертника афганского филиала группировки "Исламское государство".

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По данным США, он был на пути к аэропорту Кабула, где намеревался устроить теракт.

"Мы уверены, что попали в поставленную цель", — заявил в интервью американской телекомпании CBS (партнера "Би-би-си") представитель вооруженных сил США.

"Первоначальные данные говорят о том, что жертв среди гражданского населения нет. Повторные взрывы свидетельствуют о том, что в автомобиле находилось значительное количество взрывчатых веществ", — добавил он.

Представитель "Талибана" также подтвердил, что США нанесли удар по автомобилю смертника, сообщет агентство Ассошиэйтед пресс.