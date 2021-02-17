Пентагон заявил об угрозе НАТО со стороны России
Foto: Reuters/Scanpix

Россия представляет угрозу для всех членов НАТО, включая США. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Пентагона. Стенограмма мероприятия опубликована на официальном сайте Министерства обороны США, передает РБК.

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"Россия подрывает прозрачность и предсказуемость. Они используют военную силу для достижения своих целей. Они поддерживают прокси-группы и сеют хаос и сомнения, подрывают международный порядок, — заявили в военном ведомстве. — Мы видим стремление России подорвать безопасность и стабильность во всем мире своим авторитарным подходом".

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что США намерены продвигать собственные интересы. Кроме того, в Пентагоне отметили, что заставят Россию "отвечать за безрассудные и агрессивные действия".

США намерены поднять вопрос об угрозе со стороны России в ходе запланированной на 17–18 февраля видеоконференции министров обороны Североатлантического альянса.

В декабре 2020 года НАТО представил стратегический отчет, согласно которому, Россия проводит "устрашающие военные операции" в непосредственной близости от стран-участниц. Позднее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов как к сотрудничеству, так и к конфронтации с Россией.

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