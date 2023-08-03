"Перегнули палку". Почему в отношениях Украины и Польши возникла напряженность

1 августа в Киеве и Варшаве происходили похожие события: и там, и там звучали сирены. В украинской столице — из-за угрозы ракетных атак со стороны России, а в польской таким образом отмечали 79-ю годовщину Варшавского восстания. В этот же день произошло еще одно событие, которое внесло ложку дегтя в отношения между двумя странами.

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Все началось с высказывания главы Офиса по вопросам международной политики в канцелярии президента Польши Марчина Пшидача.

В интервью польским СМИ он сказал, что Украина должна ценить помощь и поддержку Польши. И хотя это было сказано не просто так, а в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу, в Киеве это заявление было воспринято достаточно резко.

Заявлениями дело не ограничилось: 1 августа МИД Украины вызвал для объяснений польского посла, на что польский МИД ответил зеркально, вызвав украинского посла.

Все это происходило в публичном поле и сопровождалось дискуссией в соцсетях и экспертных кругах обеих стран относительно того, насколько в действительности благодарна Украина, и стоило ли обеим сторонам так эмоционально реагировать на высказывания отдельных чиновников.

"Украина должна начать ценить"

Пшидач отметил, что Украина действительно получила большую поддержку от Польши, и ей "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы".

Это высказывание прозвучало в контексте дальнейшего запрета на импорт украинского зерна. Польша ввела этот запрет весной, а теперь хочет продлить его действие после 15 сентября 2023 года.

Украинский премьер Денис Шмыгаль назвал это решение "недружественным и популистским шагом, который ударит по мировой продовольственной безопасности и экономике Украины".

Быстро отреагировал и Офис президента Украины, опубликовав пропорциональный ответ на слова Пшидача. "Категорически отвергаем попытки отдельных польских политиков навязать польскому обществу безосновательное мнение о том, что Украина не ценит помощь от Польши. Это, очевидно, игра на собственные конъюнктурные интересы, которая не имеет ничего общего с действительностью. Манипуляция", — заявил замглавы Офиса президента Андрей Сибига.

В своем заявлении он довольно эмоционально отметил, что "именно украинцы сегодня отдают жизнь, в том числе за своих польских друзей", а в это время у них пытаются "выторговать" еще что-то.

"Нет ничего хуже, чем когда твой спаситель требует у тебя плату за спасение, даже когда ты истекаешь кровью", — продолжал Сибига.

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Foto: EPA/Scanpix/LETA

Но и этим дело не закончилось. 1 августа украинский МИД сообщил, что вызвал польского посла Бартоша Цихоцкого из-за высказываний Пшидача. "Во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев Польше за оказанную ею помощь не соответствуют действительности и неприемлемы", — заявили в дипломатическом ведомстве.

В этой ситуации Польше ничего не оставалось, как предпринять зеркальные действия — вызвать в МИД украинского посла.

Реакция польских политиков

В польских СМИ появилось немало возмущенных комментариев по поводу самого факта вызова их посла в украинский МИД.

Генеральный секретарь правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Кшиштоф Соболевский напомнил, что именно польский посол был единственным, кто остался в Киеве после начала полномасштабного вторжения, когда все остальные уехали.

"Вызов в МИД польского посла — это игра с огнем, а особенно 1 августа — это просто наглость и не может остаться без аналогичного ответа", — написал он в твиттере, имея в виду, что именно 1 августа Польша отмечает годовщину Варшавского восстания.

Бывшая премьер Беата Шидло назвала странной реакцию украинского МИД и призвала Киев в дальнейшем воздержаться от таких шагов.

"Вместо того, чтобы возмущаться и делать абсурдные жесты и заявления, украинским властям следует прислушиваться к польским настроениям", — считает бывшая глава польского правительства.

Это событие в польских СМИ обсуждали ничуть не меньше, чем нарушение белорусскими вертолетами польской границы в тот же самый день. 1 августа Министерство обороны Польши подтвердило, что два белорусских вертолета нарушили польское воздушное пространство (в Минске эти обвинения отвергли).

За возмущенными высказываниями польских политиков вскоре последовало и заявление премьера страны Матеуша Моравецкого. Он назвал вызов польского посла в МИД Украины ошибкой и подчеркнул, что подобных вещей происходить не должно.

"Мы всегда будем защищать доброе имя Польши, ее безопасность, и никакие интересы другой страны не будут преобладать над интересами Польши", — заявил он.

Польский МИД, будто подводя черту под произошедшими событиями, признал, что отношения между Украиной и Польшей "в последнее время оставляют желать лучшего".

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский обратил внимание на чрезмерную эмоциональность заявлений украинских политиков и добавил следующее: "Мы руководствуемся политикой польских национальных интересов. Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это отвечает польским национальным интересам. Так было и так будет всегда".

"Мы благодарны каждому"

С каждым последующим заявлением, раздававшимся из Варшавы, градус дискуссии только повышался, и снижать его взялся сам украинский президент. Поздно вечером 1 августа он опубликовал заявление, в котором поблагодарил Польшу за поддержку и призвал стороны взглянуть на ситуацию без излишних эмоций.

"Украина сражается за свободу свою и всей Европы, и мы благодарны каждому народу, который нам помогает. Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы — от моря до моря. И никакой трещинки в этом щите быть не должно", — заявил Владимир Зеленский.

Он призвал обе стороны быть едиными и не портить отношения. "Мы не дадим никаким сиюминутным политическим соображениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоции точно следует остудить. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом — превыше всего", — добавил он.

Украинской стороне изначально не стоило так эмоционально реагировать на слова Пшидача, считает бывший посол Польши в Украине Ян Пекло.

"Можно было решить этот вопрос другим способом. Сложившаяся ситуация не производит хорошего впечатления, она не несет никакого конструктива, поскольку не решает проблему, а лишь демонстрирует ее наличие", — сказал дипломат "Би-би-си".

По его словам, проблема украинского зерна длится определенное время, и стороны должны сосредоточиться на ее решении, а не вызывать поочередно послов и вносить эскалацию в свои отношения.

"Еврокомиссия, которая сейчас находится в отпуске, почти ничего в этом деле не сделала, но должна была. Это не только проблема Польши, потому что Польша является членом ЕС. Это проблема всего Евросоюза", — считает Пекло.

Экономика, смешанная с политикой

События, происходящие в последнее время в отношениях Украины и Польши, следует рассматривать в широком контексте, считает эксперт "Украинской призмы" Сергей Герасимчук.

Осенью 2023 года в Польше состоятся парламентские выборы. Чтобы мобилизовать свой электорат, правящая партия "Право и справедливость" прибегает к резким заявлениям, в которых подчеркивает, что поддерживает отечественного производителя.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

"Второе измерение — это запрет на экспорт украинского зерна в Польшу и желание продлить этот запрет после 15 сентября. Это находится в плоскости отношений между ЕС и Польшей", — объясняет Герасимчук.

По его словам, очевидно, что единоличное решение Варшавы нарушает европейские правила, но Польша хочет на национальном уровне показать, что позиция польского правительства весит больше, чем позиция ЕС.

Эксперт предполагает, что в этом контексте речь идет не столько о запрете ради принципа, сколько о цели "выторговать себе дополнительные преференции".

С другой стороны, по его словам, украинская реакция несколько преувеличена, потому что так или иначе речь не шла о запрете транзита. Украина вполне может продолжать использовать маршруты через страны, запретившие импорт ее зерна.

"Можно говорить и еще об одном измерении, а именно двустороннем. И здесь мы видим, что с одной стороны Польша оказала Украине огромную поддержку, но есть давние проблемы в отношениях между двумя странами, и они возникли не на пустом месте", — говорит Герасимчук и уточняет, что речь идет как об исторической памяти, так и о проблемах экономического характера, отошедших на второй план после начала войны.

По его словам, в любом случае в этой ситуации экономика смешана с политикой, и сторонам не стоит так эмоционально реагировать, а нужно пытаться спокойно и непублично решать подобные проблемы.

"Проблема была преувеличена и с одной, и с другой стороны, такие вещи не должны случаться в публичной плоскости. Вполне допускаю, что стороны могли спорить, решать эту проблему за кулисами, но бросать это в публичную плоскость на уровне вызовов послов — это было несколько преувеличено. И здесь, мне кажется, обе стороны перегнули палку", — резюмирует эксперт.



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