Переговоры между Россией и Украины завершены. Ожидается новый раунд
Foto: AFP/Scanpix

Российская и украинская делегация завершили переговоры в Гомеле и уедут в свои столицы для консультаций перед новым раундом.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что основная цель — прекращение огня. Он также уточнил, что на встрече определили ряд приоритетный вопросов, которые помогли бы достичь цели и разъехались на консультации.

По словам главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского: "Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции".

В ближайшее время может состояться второй раунд переговоров. По словам Мединского, следующая встреча делегаций пройдет на белорусско-польской границе в ближайшие дни.

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