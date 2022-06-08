Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. На пресс-конференции по итогам переговоров глава российский дипломатии сделал ряд важных заявлений.

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Лавров сообщил, что российская сторона готова к встрече с украинской делегацией в Стамбуле при посредничестве ООН. Однако, как считает глава МИД РФ, она будет "символической". Тем не менее, условием для возможной встречи президентов двух стран Лавров назвал именно возобновление переговоров.

Два министра обсудили и ситуацию с вывозом украинского зерна из заблокированных украинских портов. Лавров отметил, что Россия готова гарантировать безопасность для соответствующих судов при условии, что Украина разминирует акватории своих гаваней. "Мы не будем пользоваться этой ситуацией в интересах проводимой специальной военной операции", — отметил глава МИД РФ, подчеркнув готовность оформить эти гарантии "тем или иным способом". Также Лавров отметил, что "ценит усилия" турецкой стороны по этому вопросу, и подчеркнул необходимость обеспечить безопасность в Черном море.

Глава российского внешнеполитического ведомства высказался и о двусторонних отношениях с Турцией. Было заявлено о подготовке встречи на высшем уровне между двумя странами. Россия и Турция находятся на "продвинутой стадии" перехода к расчетам в национальных валютах. Также государства "тесно сотрудничают" по проблеме Сирии, а российские дипломаты "понимают озабоченности" Анкары.