Перехват российских "зомби": как живет авиабаза НАТО в Эстонии

Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер побывал на базе сил быстрого реагирования НАТО в Эстонии в рамках операции "Азотиз" по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. С апреля руководство миссией взяли на себя британские королевские ВВС с эскадрильей истребителей "Тайфун".

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В небольшой комнате отдыха экипажей, расположенной в здании рядом со взлетно-посадочной полосой авиабазы "Эмари", работает телевизор. Показывают какие-то старые эпизоды сериала "Друзья".

Летчики расслабляются: ноги на столе, в руках кружки с кофе, народ перешучивается. Тем временем на экране Рейчел только что вернулась из парикмахерской, а Росс чем-то явно расстроен. В дверном проеме появляется чья-то голова и спокойно объявляет: "Зомби идет на север из Калининграда".

Тут же вся компания встает и перемещается в соседнее помещение, где многочисленные экраны с пометкой "НАТО. Секретно" мерцают, переваривая потоки поступающих данных.

Это — рабочий момент Сил быстрого реагирования операции "Азотиз", миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Она занимается охраной северо-восточных границ Альянса, которые российские самолеты регулярно проверяют на прочность.

В апреле 9-я эскадрилья истребителей "Тайфун" британских ВВС приняла дежурство у немецкой эскадрильи под историческим именем "Рихтгофен" [Вольфрам фон Рихтгофен — знаменитый немецкий ас Первой мировой войны].

Полномасштабное вторжение России в Украину вынудило НАТО предпринять меры по обеспечению безопасности своих восточных границ. Цель миссии проста: удержать Россию от вторжения куда-либо еще, особенно в страны НАТО, например, в одну из трех балтийских стран или Польшу.

"Зомби" — это кодовое обозначение российского самолета, который ведет себя подозрительно.

"Обычно подобное поведение объясняется одной из трех причин, — говорит командир звена Скотт Макколл с базы королевских ВВС в Лоссимуте в Шотландии. — Либо они не подали нам план полета, либо они отказываются кричать [отвечать на запросы], либо просто не реагируют на диспетчеров. А иногда — все три причины разом".

В данном случае тревога оказалась ложной, поскольку "зомби" развернулся на север и стал удаляться от границ НАТО.

Эстонская авиабаза "Эмари", на которой сегодня базируются "Тайфуны", во времена холодной войны была базой советских ВВС. В близлежащем лесу до сих пор есть кладбище, где на могилах советских летчиков вместо надгробий установлены хвостовые оперения их самолетов: МиГ-15 и МиГ-17.

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Задача, стоящая перед пилотами, сложна и требует неустанного внимания. После того, как Финляндия вступила в Альянс, число стран НАТО, имеющих выход к Балтике, достигло семи. А вскоре их станет восемь, после того как к ним присоединится и Швеция.

Но у России все еще есть два стратегических плацдарма на Балтике: это второй город страны Санкт-Петербург и эксклав Калининград (бывший прусский Кенигсберг) с окружающей его территорией, которая сейчас просто кишмя кишит ракетами и другой военной техникой.

Российские истребители Су-27, воздушно-десантные и грузовые самолеты непрерывно курсируют туда-сюда над Балтийским морем, постоянно держа ВВС НАТО в напряжении.

"Вот так, сидим, задрав ноги, кофе пьем, а тут как раз и зазвучит тревога, — говорит один из младших пилотов "Тайфуна", попросивший не называть его имени. — Мы реагируем на любой сигнал так, как если бы это была реальная проблема: бежим к самолету, надеваем снаряжение, запускаем двигатели, пристегиваемся, говорим с башней [диспетчерской], говорим с Шефом по рации, получаем разрешение. а затем выруливаем и взлетаем так быстро, как только можем", — рассказывает он.

Внутри ангара другой пилот идет к одному из "Тайфунов". Все машины находятся в полной боевой готовности и могут подняться в воздух в любой момент.

Командир звена Рич Лиск указывает на длинную гладкую ракету, закрепленную на боку фюзеляжа. "Это — "Метеор", — говорит он. — В эксплуатации с 2018 года. В передней части расположена радиолокационная головка самонаведения, в задней части — силовая установка с ПВРД [прямоточный воздушно-реактивный двигатель]".

Ракеты поменьше, предназначенные для ближнего воздушного боя, угрожающе сидят на законцовках крыла.

Так что же на самом деле происходит, когда пилоты приближаются к российским "зомби"? Вряд ли хоть кому-то захочется выпустить ракету и тем самым начать Третью мировую войну?

"Наша роль — защищать воздушное пространство НАТО, — отвечает на мой вопрос командир звена Макколл, загадочно добавляя: Наши правила ведения боевых действий засекречены".

Другой пилот отвечает подробнее: "Мы не знаем, какой самолет мы должны перехватить. Поэтому мы приближаемся к нему, идентифицируем, а затем получаем указания из оперативного центра и делаем то, что нам приказывают".

Но что мне известно точно, так это то, что пилоты Королевских ВВС делают много фотографий "зомби", причем фотографий хороших, когда на близком расстоянии сопровождают их в воздушном пространстве НАТО.

"Мы провели восемь перехватов, — сообщает Макколл. — Во всех восьми случаях это были российские самолеты… Мы уже несколько лет занимаемся охраной воздушного пространства стран Балтии, но незаконное вторжение России в Украину в прошлом году, безусловно, изменило ситуацию".

Ситуация изменилась и на земле, поскольку возникла острая необходимость в размещении достаточного количества сухопутных войск для сдерживания потенциальной российской агрессии.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, выросшая в Советском Союзе, говорит мне, что не сомневается в том, что если вторжение Путина в Украину в конечном итоге увенчается успехом, то рано или поздно, но он обязательно обратит внимание и на Балтийские государства.

В рамках программы НАТО "Расширенное передовое присутствие" [увеличение военного контингента Альянса на востоке Европы после аннексии Крыма] на севере Эстонии базируется многонациональная боевая группа под руководством британцев. Потенциальную российскую агрессию должны сдерживать боевые танки "Челленджер-2", реактивные системы залпового огня, вертолеты "Уайлдкэт" и "Апач", а также рота французского Иностранного легиона.

"Задача НАТО в Балтии, — говорит бригадир Джайлс Харрис, командующий оперативным развертыванием британских войск в Эстонии под кодовым названием "Операция Кабрит", — состоит в сдерживании России и недопущении эскалации".

Однако численность военного контингента НАТО в Эстонии ничтожна по сравнению с теми огромными силами, которые Россия могла до начала войны перебросить через границу. Командование Альянса неохотно признала, что силы сдерживания, дислоцированные в Эстонии будут служить исключительно для выигрыша времени, чтобы успеть быстро подтянуть подкрепление, пока российские силы будут продвигаться на запад.

Но достаточно ли у НАТО сил?

"Боевых групп [в Балтии] должно хватить для сдерживания, — говорит бригадир Харрис. — Если не получится, то стратегию придется менять. Тогда, если Россия вторгнется, мы пойдем на восток и будем с нею сражаться".

Оригинал его статьи на английском языке можно прочитать здесь.