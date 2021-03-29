Перекрывшее Суэцкий канал судно сняли с мели

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале 23 марта, сняли с мели, сообщает транспортная компания Inchcape в Twitter. Пока неясно, как скоро канал будет открыт для движения судов, пишет РБК.

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По данным Bloomberg, снять судно с мели удалось после того, как спасательные команды извлекли 27 тыс. куб. м песка, в котором застрял контейнеровоз. Сейчас буксиры пытаются поставить судно в положение, которое позволит ему возобновить движение по каналу.

Руководитель администрации канала Усама Рабий сообщил, что работы еще не закончены, но судно удалось сдвинуть. По его словам, буксиры продолжат работать еще час, чтобы обеспечить дальнейшее движение Ever Given по каналу.

23 марта Ever Given перегородило южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. Контейнеровоз длиной 400 м и грузоподъемностью порядка 224 тыс. т направлялся из Китая в Нидерланды.

В итоге движение по каналу оказалось заблокированным. Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, 26 марта заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели. В связи с этим образовалась пробка более чем из 450 судов, указывает Bloomberg. Агентство писало, что застрявшие грузы оцениваются более чем в $10 млрд. Часть кораблей выдвинулась в обход Африки. По данным управления Суэцким каналом, из-за его блокировки Египет терял около $14 млн в день.